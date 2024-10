Fabián Doman, categórico sobre la interna familiar de Lanata: "Elba es Matías Morla"

Marcela Tauro culpó a Lanata por la interna familiar: "Hizo mal"

La interna familiar protagonizada por Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata, y hijas del periodista parece crecer cada vez más y en esta ocasión quien decidió opinar públicamente al respecto fue Marcela Tauro. En un móvil de Socios del espectáculo, la comunicadora dio su versión.

"Me parece de terror. Me parece que él está peleando por su vida y me parece que hay que rezar", comenzó diciendo. "Tienen que sanar las dos partes para que haya solución. Yo las veo muy enojadas", consideró al respecto del feroz enfrentamiento entre la abogada y las jóvenes.

Embed - Marcela Tauro se metió en el escándalo y opinó de la guerra entre Marcovecchio y las hijas de Lanata

Asimismo, le preguntaron acerca de sus colegas que públicamente se demuestran de un bando o del otro a quienes tildó de "viudas de Lanata". "Me parece bárbaro que sean amigas pero yo no sé si me metería", dijo y posteriormente aclaró: "Algo hizo mal él para que estas tres mujeres se estén peleando".

"En algún momento cuando estaba bien tendría que haber unido esas partes", consideró y sobre el conflicto añadió: "Esto recién empieza. Va a haber peores cosas".

