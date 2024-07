Fabián Doman deslizó sospechas sobre TV Pública: "¿El Estado pone plata?"

image.png El Chato Prada continúa con su rol en LaFlia, pese a su supuesta pelea con Marcelo Tinelli.

"Yo lo que digo es, después de que el Congreso no les aprobó la idea que tenían que era cerrar Canal 7 me parece que merecemos una explicación pública de qué van a hacer (...) No estoy diciendo: 'Hay que cerrarlo, hay que abrirlo'. Pero tengamos una política, porque hasta ahora tenemos una confusión. Y de la noche a la mañana aparecen magazines", sostuvo el conductor.

En este contexto, Perelló Aciar retomó la palabra. "El programa de Denise Dumas me parece que está bien", aseguró el panelista, y agregó: "Es una producción del Chato Prada". Ante esto, Doman respondió: "¿Y de dónde saca la plata?". "Supongo que venderán publicidades", respondió Perelló Aciar, sin estar tan convencido

"¿Es el único programa que va a dar una mega ganancia? Vamos a ver, a mí me hace dudar de afuera", sentenció Doman, aunque aclaró: "Parece que me la agarro el Chato, es un amigo. No me la estoy agarrando con nadie, estoy diciendo que no se explicó al público qué política hay con la TV Pública y de repente apareció un programa".

A partir del lunes que viene, el conductor pasará a ocupar la franja de 18:00 a 20:00 y conducirá Para que sepas, mientras que la mañana estará a cargo de Rolando Graña con una nueva edición de América Noticias.

TV Pública invertiría $65 millones en el ciclo de Denise Dumas y LaFlia

En la jornada del miércoles 17/7 el portal de noticias LPO indicó que, en medio de su fuerte ajuste y tras haber ofrecido un nuevo plan de retiros voluntarios para achicar su cartera, la TV Pública invertiría 65 millones de pesos en el nuevo magazine de Denise Dumas, cuyos productores pertenecen a LaFlia, la empresa de Marcelo Tinelli.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TV_Publica/status/1812929180058743137?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1812929180058743137%7Ctwgr%5E6af02e4fe1ad346cceb820dbe18faca1e84776b1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftv-publica-invertiria-65-millones-el-ciclo-denise-dumas-y-laflia-n581271&partner=&hide_thread=false ¿Qué tiene que tener una tarde ideal?

Sumate a "Nuevas tardes con Denise", de lunes a viernes de 16 a 18. Un programa donde vas a encontrar actualidad, espectáculos, humor, concurso de talentos y juegos sorprendentes.



¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/bIwFtPxBVs — TVP (@TV_Publica) July 15, 2024

Nuevas tardes con Denise comenzó el 15 de julio y estará al aire hasta el 31 de diciembre. La conductora cobraría, tal como sostiene la información del sitio, 113 mil pesos de las arcas públicas por programa, casi 90 mil pesos por hora.

Cabe recordar que la privatización de RTA no pasó el filtro del Congreso, pero Javier Milei prometió igualmente bajar a cero el gasto e incluso analizó en cortar la programación y poner una placa negra.

"Por alguna extraña razón, la gestión que lidera Eduardo González está haciendo exactamente lo contrario: eliminó los programas que permitía la entrada de publicidad como Cocineros Argentinos o la transmisión de los partidos de fútbol de la Selección", afirmó LPO en su nota.

"El canal tiene personal para producir un programa de estas características, incluso productores con cinco Martín Fierro encima. No se entiende por qué tienen que traer gente de afuera si el canal ya le está pagando el sueldo a una persona que cumple con la misma función", le indicó a LPO un empleado del canal estatal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1812933471108800621?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1812933471108800621%7Ctwgr%5E6af02e4fe1ad346cceb820dbe18faca1e84776b1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ftv-publica-invertiria-65-millones-el-ciclo-denise-dumas-y-laflia-n581271&partner=&hide_thread=false #RATING | EL DATO

Todos los nuevos programas de la @TV_Publica en su nueva gestion clavados en 0,4 con picos de 0,6 por momentos.



El unico que bajo y sigue la tendencia es #NuevasTardes que recibió 0,5, estando ahora en 0,3



Una miseria igual los numeros…@CanalNetAr arriba pic.twitter.com/8SMCKphHWB — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) July 15, 2024

"Es un formato raro, no hay una coproducción, pero contratan a gente de afuera que trabaja en una productora, la de Tinelli", agregó otra fuente en referencia a la productora del empresario de medios, la cual ha sido denunciada recientemente por adeudar sueldos.

Según indicó el portal, los panelistas del ciclo cobrarían 18.100 pesos, 38.600 pesos y 51.700 pesos por cada uno de los 122 programas, según la posición que ocupen en la jerarquía del programa.

Por otro lado, el productor de LaFlia Gabriel Fernández ganaría 90 mil pesos por programa y 11 millones de pesos hasta diciembre, mientras María Ángeles Sczuzur, de la misma empresa, cerca de 30 mil pesos por emisión.

----------

Más contenido en Urgente24:

Catherine Fulop contra Gabriela Sabatini: toda la verdad sobre su polémica pelea

Fernando Burlando rompió el silencio y habló de la separación de Barby Franco

Casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: los regalos a los invitados y todo lo que no se supo