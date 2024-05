"Otra vez sopa": El gremio de actores denunció a Marcelo Tinelli por sueldos

LaFlia, la empresa de la cual Marcelo Tinelli es titular, no pagó aguinaldo del mes de diciembre de 2023, a pesar de los reclamos realizados desde nuestro sindicato. La empresa aduce problemas económicos y financieros, como si eso fuera suficiente para no asumir la responsabilidad y riesgo empresarial que le corresponde, trasladando el costo de sus previsiones administrativas a los trabajadores LaFlia, la empresa de la cual Marcelo Tinelli es titular, no pagó aguinaldo del mes de diciembre de 2023, a pesar de los reclamos realizados desde nuestro sindicato. La empresa aduce problemas económicos y financieros, como si eso fuera suficiente para no asumir la responsabilidad y riesgo empresarial que le corresponde, trasladando el costo de sus previsiones administrativas a los trabajadores