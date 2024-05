100 Argentinos Dicen: El Trece 'le robó' un conductor a América TV

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agus_rey/status/1792975848141733926&partner=&hide_thread=false Todavía no está confirmado el #Cantando2024. De ser así, en #LAM José María Listorti dijo que será el conductor.

El jurado por ahora tiene a Marcelo Polino y Oscar Mediavilla.

Matías Alé reveló estar entusiasmado, pero El Conejo y Coty Romero por cuestiones laborales no lo harán. pic.twitter.com/Y1Edrk4tSh — Agus Rey (@agus_rey) May 21, 2024

José María Listorti había confirmado en Cantando por un sueño

En diálogo con LAM, el cómico sostuvo:

Obviamente, hubo una propuesta y dije que sí. Si se hace, estoy. Tuve una llamada telefónica del Chato Prada, le pregunté cómo viene el tema y me dijo: 'Estamos presentando el presupuesto y estamos viendo'. Las cosas no están fáciles Obviamente, hubo una propuesta y dije que sí. Si se hace, estoy. Tuve una llamada telefónica del Chato Prada, le pregunté cómo viene el tema y me dijo: 'Estamos presentando el presupuesto y estamos viendo'. Las cosas no están fáciles

"Tiré algunos nombres, que no estoy autorizado a decir, y me dieron una lista de famosos que me gustaron. Hay que ver quiénes cierran. Me gustan como personajes, a mí me encanta que sean divertidos. Si van a cantar bien, vayan a La Voz", lanzó agregó Listorti.

Tras estas declaraciones es posible especular con la posibilidad de que, ante la crisis financiera que se está viviendo en la señal del Grupo América sumada a la tensión que prevalece con Marcelo Tinelli, Listorti haya optado por la propuesta y el proyecto de El Trece.

