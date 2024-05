Tras su accidente doméstico, Alberto Cormillot llevó tranquilidad en El Trece

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eltreceoficial/status/1790093650006823301&partner=&hide_thread=false El Dr. Cormillot habló en #CuestiónDePeso tras su accidente en el que se fracturó tres costillas. Explicó que tropezó con un juguete de su hijo y contó cómo es la recuperación. pic.twitter.com/UikTrYi5Li — eltrece (@eltreceoficial) May 13, 2024

"La oscuridad y un carrito de Emilio, que no estaba previsto, me jugaron una mala pasada y me caí. Me golpeé fuerte y me fracturé tres costillas. Cuando tenés las costillas rotas, en la inmensa mayoría de los casos, lo único que podés hacer es moverte menos y esperar que el dolor se vaya, porque no se puede enyesar como un brazo o como una pierna o como un dedo", explicó el doctor.