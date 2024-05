Nueva desmentida de Marcelo Tinelli: Ahora a Jorge Rial

De esta manera, Tinelli volvió a manifestar que permanece vinculado con el Grupo América en su rol de director artístico y que sigue preparando próximos programas. Mientras tanto, la situación financiera del holding es cada vez más crítica y, tal como fuentes irrefutables indicaron a Urgente24, consideran al conductor responsable de agravarla.

Marcelo Tinelli habló sobre su cruce con el Chato Prada y ninguneó a un periodista

Ante reiteradas consultas de sus seguidores, Tinelli habló por primera vez de su supuesta pelea con Alejandro Chato Prada, quien lo acompaña en LaFlia, y fue categórico al respecto. El empresario de medios negó el enfrentamiento y apuntó contra el periodista Ignacio Rodríguez del Grupo Indalo.

"Con el Chato no pasó nada, son inventos que hacen. Siempre vieron que hay alguna cuenta que tira. Sobre todo hay uno que me tiene bloqueado de Twitter, no entiendo por qué. Es periodista y tira cualquiera, siempre malo lo nuestro", aseguró Tinelli, en referencia a Rodríguez, quien suele compartir información de materia sensible para el conductor.

Luego, el también empresario contó las dificultades que atraviesa el rubro audiovisual a modo de intentar dar con el origen del rumor. "Obvio que uno pasa momentos difíciles, buenos, malos y más una empresa en Argentina, es muy difícil hoy, y darle trabajo a tanta gente durante muchos años, pero bueno", señaló.

Tinelli finalizó su aclaración con un contundente mensaje: "Con el Chato no sé de dónde salió eso. El Chato está trabajando con nosotros en todo lo que es la tele, los nuevos programas para América. Lo amo al Chato, son cosas que salen, las tiran, pero como a mi no me gusta estar desmintiendo cosas, aprovecho esto para decirlo: está todo más que bien con el Chato".

Por su parte, Rodríguez le respondió vía X (ex Twitter) al conductor y lo desafió al asegurar que exhibirá las pruebas de que su pelea con Prada es real.

