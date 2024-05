Marina Calabró se refugia en Marcelo Tinelli tras su separación

En las últimas horas, la hermana de Iliana, en una entrevista con A la Tarde, habló sin tapujos sobre su vínculo actual con Barbano. " Yo lo amo locamente ”, volvió a gritar a los cuatro vientos, dejando en claro sus ganas de apostar nuevamente a la relación.

Aunque luego, fue cauta. "No voy a hablar por él. Yo lo amo y nada me haría feliz más que decirles un día ‘chicos, nos casamos’. No quiero invadirlo, no me gusta eso, pero te puedo hablar de mí. Yo estoy enamorada y lo amo con todo mi corazón”, se expresó.

Luego, agregó: "La procesión va por dentro. Yo les hablo de mí porque no quiero invadir nada y tampoco tengo mucho más para contarles. (La reconciliación) depende de los dos. Ustedes saben una parte de la historia, la otra queda entre nosotros dos”. "No creo que una se rebaje por decir lo que siente ”, concluyó.

Cabe recordar que hace casi un mes Marina Calabró estuvo internada en observación por un dolor en el corazón y se manifestó muy triste por su separación: "No fue una decisión que tomé yo".

Afortunadamente no fue más que un susto y fue dada de alta. Sin embargo en ese entonces aseguró que "estaba re triste" y dejó en claro no haber sido ella quien tomó la decisión.

