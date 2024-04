Marina Calabró terminó internada tras su separación de Rolando Barbano

La palabra de Rolando Barbano: ¿Dejó a Marina Calabró por su ex?

Tras varias idas y vueltas, hace aproximadamente dos meses, Marina Calabró y Rolando Barbano habían confirmado su romance al aire en el programa de radio Lanata sin filtro(Radio Mitre), del que forman parte junto a Jorge Lanata. Sin embargo, para sorpresa de todos, el amor llegó a su fin.

El pasado lunes transmitieron el programa en YouTube con la pantalla partida al medio. De un lado, Barbano en el estudio de Radio Mitre, en soledad, mientras que del otro aparecía Calabró con el resto del equipo desde un estudio montado en la casa de Lanata.

“Fue algo que hablé el fin de semana con Elbita (Marcovecchio, esposa de Lanata), que fue re amorosa, me notó re angustiada y me dijo: ‘Venite acá, te apachuchamos un poco en la casa de Jorge’. Fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando”, aseguró la hermana de Iliana.

image.png

Por su parte, Barbano aseguró: “Con Marina estamos tratando de resolver unas cosas”. Y agregó, tajante: "No quiero hablar del tema porque me duele mucho, la verdad".

Ante los rumores sobre una posible reconciliación con su ex, Barbano respondió: “ No, no. Estoy separado hace un año con la madre de mis hijos y no sé qué información circula ”.

“¿Te empezó a seguir en las redes?”, insistió el cronista. A lo que el ex de Calabró expresó: “Siempre me siguió y yo siempre la seguí. La mamá de mis hijos, siempre lo va a ser, y porfa no la metamos en esto, porque no tiene nada que ver ni ella ni mis hijos”.

