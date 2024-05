Tinelli Gate: Federico Hoppe vs. Chato Prada y apuntan a Martín Bossi

image.png Marcelo Tinelli en el ojo de la tormenta tras el distanciamiento entre sus dos manos derechas.

Tinelli y Hoppe vs. Chato Prada: Rumores apuntan a Martín Bossi como el culpable

Hoppe y Prada dejaron de trabajar juntos en la productora teatral DABOPE, en conjunto con Ezequiel Corbo. Además, aunque ambos continúan trabajando para LaFlia, productora de Marcelo Tinelli, cada uno se enfocará en su área.

Según De Brito, Hoppe estará a cargo del streaming, teatro y negocios internacionales, mientras que Prada seguirá ligado a la producción de programas de televisión, además de su relación con América TV.

A raíz de la desvinculación del Chato Prada de la productora teatral surgieron fuertes rumores que involucraron a Martín Bossi. “Lo más raro me parece la separación de Dabope", aseguró Yanina Latorre.

Y reveló: "Sé que el problema fue un poco el acompañamiento a los artistas. Bossi se habría quejado del ‘Chato’ porque cuando termina el teatro, lo típico ‘acompañame a comer; venime a ver todos los días’ y Prada es medio de pocas pulgas para eso. Hoppe para eso es más condescendiente, es más acompañador y era el que más iba con Bossi”.

Latorre informó: “ Bossi fue el que le habría llenado la cabeza a Hoppe ”.

El Chato Prada dejó entrever los motivos..

Mientras que la versión del Chato Prada podría ir de la mano con la información de Yanina Latorre ya que el productor expresó no tener tiempo para combinar televisión y teatro, como en años atrás.

La pareja de Lourdes Sánchez enfatizó en que tanto el como Hoppe están enfocados en diferentes aspectos de sus vidas profesionales. Según Prada, llevan "proyectos de vida distintos" y es por eso que se desencontraron, aunque "compartió la pelota a Hoppe".

“Yo estoy en la tele y en LaFlia. y Fede no quería hacer tanta tele. Son intimidades de la producción”, aseguró. Y agregó: "Estamos en diferentes momentos de la vida, uno va priorizando distintas cosas. Yo soy papá de un nene chiquitoy la verdad no podía estar abocándome al 100%, quiero poder compartir unas vacaciones, o llevarlo a básquet y... no me quiero perder esas cosas”.

