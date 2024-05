Marixa Balli desenmascaró a Marcelo Tinelli: "Te sacaba todo.."

No es la primera vez que Balli habla del conductor. Hace tiempo había revelado: " Estuve enamorada". Cabe recordar que ellos tuvieron un affaire muchos años atrás.

La ex vedette reveló que la llamaron para una inusual aparición en la serie de Guillermo Francella, El Encargado, y acusó a la producción de no querer pagarle.

"Me llamaron para El encargado y yo dije: 'Ay qué bueno para actuar'. No, querían un poster para la casa de Francella", reveló Balli. Y continuó: " Yo les dije, 'no, un poster no. Muy pajero".

image.png Marixa Balli recargada contra la producción de Marcelo Tinelli y El Encargado.

Según contó la ex bailarina, la producción de la serie le pidió una imagen suya para colgar un póster que aparezca la serie. "Tenía que dar permiso, la autorización de la foto que no podía ser de ningún fotógrafo profesional. Y no, mis fotos son todas de fotógrafo profesional. No me voy a sacar una foto así nomás", aseguró.

Además, se mostró descontenta con la propuesta por la falta de remuneración. "¿Puede ser que ni te paguen? Te piden para poner un poster en la serie y no me iban a pagar nada. Yo ya dije que por amor al arte no hago nada, si me llaman sepan que me tienen que poner el dinero", expresó.

