Un mensaje institucional de apenas dos minutos terminó convirtiéndose en algo más. La aparición de la reina Letizia Ortiz hablando en guaraní descolocó por lo inesperado y rápidamente empujó el video a circular en redes.
AVA GUARANÍ
El video de la reina Letizia hablando guaraní que explotó en redes: qué hay detrás del gesto
Letizia utilizó el guaraní para felicitar a un centro cultural y el gesto, cargado de simbolismo, reactivó el vínculo entre lengua, cultura y diplomacia.
La escena, grabada días atrás en la Zarzuela, no fue casual. Detrás del gesto hay una intención que combina diplomacia, cultura y memoria compartida, pero también un conocimiento poco habitual: el uso de una lengua como el guaraní, oficial en Paraguay y todavía desconocida para gran parte del mundo.
Y ahí está la clave del impacto. No es solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Porque en tiempos de mensajes medidos, elegir el guaraní convirtió una felicitación por el 50 aniversario del Centro Cultural de España Juan de Salazar en algo mucho más significativo.
El video viral: Letizia en guaraní y un mensaje con peso cultural
En el video, Letizia Ortiz aparece caminando por los jardines de la Zarzuela, vestida con un look formal y mirando a cámara mientras construye un mensaje que rápidamente llamó la atención. La escena, sencilla en lo visual, gana fuerza por el detalle central: el uso del guaraní como punto de partida.
“Vy’apavẽ nde arambotyre. Muchas felicidades por estos 50 años…”, comienza la reina, combinando el idioma indígena con el español en una intervención que mezcla cercanía y formalidad. El gesto no pasó desapercibido y fue uno de los principales motivos por los que el video se viralizó en redes.
El mensaje estuvo dirigido al Centro Cultural de España Juan de Salazar, una institución clave en la relación entre ambos países y uno de los espacios más activos de la cooperación cultural española en América Latina. En su intervención, Letizia destacó su papel como “motor” de esa red y recordó su visita en 2021, cuando pudo conocer de cerca su actividad y a las personas que lo integran.
Un mensaje cargado de historia, memoria y cooperación
La relación entre España y Paraguay no es reciente ni superficial: está atravesada por siglos de historia compartida, intercambios culturales y una lengua (el guaraní) que sobrevivió incluso a la colonización y hoy convive como idioma oficial junto al español. Sobre ese trasfondo se apoya el mensaje de la reina, que no fue solo institucional, sino también simbólico.
En su intervención, la reina recuperó ese vínculo desde lo personal. “Recuerdo muy bien a todas las personas que conocí en la biblioteca, en las salas de exposiciones, en el salón de actos…”, señaló, evocando su visita pasada y poniendo en valor tanto a los artistas como a los espacios que dan vida al centro. La mención no es menor: conecta el gesto actual con una experiencia previa y le da continuidad al mensaje.
Pero el tono fue más allá de lo anecdótico. Letizia definió al centro como “un reflejo exitoso de la historia compartida de España y Paraguay” y destacó su papel dentro de la red de cooperación cultural española, subrayando una idea que atraviesa toda su intervención: la cultura como herramienta capaz de tender puentes donde otros canales no llegan.
El cierre mantuvo esa línea. Agradeció a quienes han pasado por el centro durante estas cinco décadas y lo describió como un “archivo vibrante” de esa historia en común, además de un espacio de encuentro y creación. Un final que termina de darle sentido al gesto inicial: hablar en guaraní no fue solo un detalle, sino una forma concreta de reconocer esa identidad compartida.
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