El video de la reina Letizia hablando guaraní que explotó en redes: qué hay detrás del gesto

El mensaje estuvo dirigido al Centro Cultural de España Juan de Salazar, una institución clave en la relación entre ambos países y uno de los espacios más activos de la cooperación cultural española en América Latina. En su intervención, Letizia destacó su papel como “motor” de esa red y recordó su visita en 2021, cuando pudo conocer de cerca su actividad y a las personas que lo integran.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/felizias22504/status/2046997858260250947?s=20&partner=&hide_thread=false Mensaje de S.M la Reina Doña Letizia , al 50 Aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay .

Video publicado en el canal de YouTube del Centro Cultural de España en Asuncion; pero no publicado en ninguna de las redes sociales de @CasaReal

Tener la Reina que mejor… pic.twitter.com/KRYx6FiRXT — Felizias (@felizias22504) April 22, 2026

Un mensaje cargado de historia, memoria y cooperación

La relación entre España y Paraguay no es reciente ni superficial: está atravesada por siglos de historia compartida, intercambios culturales y una lengua (el guaraní) que sobrevivió incluso a la colonización y hoy convive como idioma oficial junto al español. Sobre ese trasfondo se apoya el mensaje de la reina, que no fue solo institucional, sino también simbólico.

En su intervención, la reina recuperó ese vínculo desde lo personal. “Recuerdo muy bien a todas las personas que conocí en la biblioteca, en las salas de exposiciones, en el salón de actos…”, señaló, evocando su visita pasada y poniendo en valor tanto a los artistas como a los espacios que dan vida al centro. La mención no es menor: conecta el gesto actual con una experiencia previa y le da continuidad al mensaje.

Pero el tono fue más allá de lo anecdótico. Letizia definió al centro como “un reflejo exitoso de la historia compartida de España y Paraguay” y destacó su papel dentro de la red de cooperación cultural española, subrayando una idea que atraviesa toda su intervención: la cultura como herramienta capaz de tender puentes donde otros canales no llegan.

Felipe y la reina Letizia en el Vaticano. La reina Letizia, antes periodista en RTVE y presentadora del Telediario, destaca por su perfil comunicador, como el del mensaje en guaraní que se volvió viral. FOTO: TIZIANA FABI / AFP

El cierre mantuvo esa línea. Agradeció a quienes han pasado por el centro durante estas cinco décadas y lo describió como un “archivo vibrante” de esa historia en común, además de un espacio de encuentro y creación. Un final que termina de darle sentido al gesto inicial: hablar en guaraní no fue solo un detalle, sino una forma concreta de reconocer esa identidad compartida.

---------

Otras lecturas de Urgente24:

Franco Colapinto lo niega, pero esta foto agitó los rumores de romance con Maia Reficco

María Susini quiso aclarar lo de Facundo Arana y oscureció: Qué dijo

Marcelo Tinelli tiene nueva pareja y se confirmó lo evidente: "Ya la metió..."

La fuerte declaración de Jorge Rial que nadie esperaba: "Decidimos..."