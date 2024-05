Turco Naím y Emilia Attias separados: Acusan infidelidades con Francella y Flor de la V

image.png

Aunque también incendió a Naím: "¿Él no le daba a Flor de la V?", preguntó Yanina en voz baja a De Brito aunque la cámara la enfocó y se pudieron leer sus labios. Mientras que el conductor lo afirmó: " Si, claro".

Cabe recordar también, que Florencia de la V y Naím trabajaron juntos en La Pelu, el magazine de la conductora en Telefe.

Según la información de Yanina Lattore el Turco habría dicho: "Emilia está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’ y el 5 de mayo decidió irse del país y viajar a Ecuador. "Ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo ”, agregó la panelista.

Y cerró amenazante: "Él se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”.

