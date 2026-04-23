Prime Video acaba de estrenar una miniserie que ya da de qué hablar entre los usuarios de la plataforma. Es una de esas series que te envuelve desde el primer capítulo, con una historia cruda y real que no deja indiferente a nadie. La propuesta que todos quieren ver este fin de semana ya llegó.
BOMBA
La miniserie de 8 capítulos que recién se estrena y ya todos aclaman
Una nueva miniserie llegó a Prime Video y ya está generando todo tipo de reacciones entre los usuarios. Imperdible e ideal para maratonear.
La plataforma quiere competir con Netflix a toda costa y por esa razón sigue estrenando contenidos en formato miniserie, el cual genera muchísima curiosidad y los usuarios miran sin parar en una sola tarde. Esta vez presentaron una producción basada en hechos reales, bastante perturbadora y con gran tensión constante. Es de esas que empezás a ver y no vas a poder parar.
La nueva miniserie que ya arrasa en visualizaciones
Prime Video le dio en el blanco al estrenar Lisbon Noir, su nueva miniserie de solo ocho capítulos que combina thriller, misterio, tensión y una estética visual que lo es todo. La fotografía presente a lo largo de la producción es exquisita y la sitúa entre los mejores estrenos del mes. Es de esas series donde todo está muy cuidado, pero mientras tanto transcurre una historia bastante oscura y con una gran carga de drama.
Como su nombre lo indica, esta serie transcurre en la capital de Portugal y promete atrapar a los usuarios desde el primer episodio. Basada en un hecho real, la misma cuenta la historia de un inspector marcado por su pasado. Este se enfrenta a una compleja red de corrupción, crimen organizado y secretos que salen a la luz en Lisboa. La misma está envuelta por la oscuridad, narrando lo que sucede en las calles de la ciudad y sin dejar nada librado al azar.
A lo largo de cada uno de los episodios se puede notar que la constante es pausada, pero eso no quiere decir que sea aburrida sino todo lo contrario. Cada minuto que pasa se exprime aún más la tensión y el suspenso, generando muchísima adrenalina y ganas de seguir mirando. Son esas series que no podés pausar ni un segundo porque todo puede llevar a un nuevo secreto o puerta por abrir.
Prime Video busca destronar a Netflix con esta apuesta fuerte, contundente y que promete muchísimo. Una miniserie como las que le gustan a todos: con secretos, suspenso y pinceladas de cine negro que sin duda siempre son bienvenidas. Es de esas producciones que perduran en el tiempo por su gran calidad y nadie se las quiere perder. Si bien su estreno fue el pasado 22 de abril, hace muy poco, lo cierto es que ya está ganando terreno entre las más vistas de la plataforma y la crítica tiene muy buenas opiniones de la misma.
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