La miniserie de 8 capítulos que recién se estrena y ya todos aclaman

A lo largo de cada uno de los episodios se puede notar que la constante es pausada, pero eso no quiere decir que sea aburrida sino todo lo contrario. Cada minuto que pasa se exprime aún más la tensión y el suspenso, generando muchísima adrenalina y ganas de seguir mirando. Son esas series que no podés pausar ni un segundo porque todo puede llevar a un nuevo secreto o puerta por abrir.

Prime Video busca destronar a Netflix con esta apuesta fuerte, contundente y que promete muchísimo. Una miniserie como las que le gustan a todos: con secretos, suspenso y pinceladas de cine negro que sin duda siempre son bienvenidas. Es de esas producciones que perduran en el tiempo por su gran calidad y nadie se las quiere perder. Si bien su estreno fue el pasado 22 de abril, hace muy poco, lo cierto es que ya está ganando terreno entre las más vistas de la plataforma y la crítica tiene muy buenas opiniones de la misma.

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