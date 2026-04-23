Cristóbal López rompió el silencio en el juicio y apuntó contra la Justicia: "Es una causa armada"

La imputación contra Cristobal López y el Grupo Indalo

Cristóbal López, junto a Fabián de Sousa y Osvaldo de Sousa, está acusado de haber realizado seis pagos ilegales entre septiembre y noviembre de 2011 y desde febrero hasta agosto de 2012.

Según la investigación, esos supuestos sobornos se habrían canalizado a través de CPC S.A., la empresa constructora del Grupo Indalo.

Los empresarios figuran además en la causa como inquilinos de la inmobiliaria Los Sauces, vinculada a la familia Kirchner, en el marco de presuntas maniobras de lavado de dinero.

La estrategia de defensa: sin preguntas y con críticas al expediente

Durante su exposición, López decidió no responder preguntas en esta instancia.

“Aceptaré preguntas después de que el señor Clarens haya declarado”, explicó al inicio de su intervención.

Con documentos en la mano, avanzó con una lectura en la que cuestionó el origen de las acusaciones y la evolución del testimonio de Ernesto Clarens.

Las acusaciones contra Clarens y los cambios en su testimonio

Uno de los ejes centrales de su defensa apuntó al financista. López sostuvo que Clarens modificó su declaración en varias oportunidades.

Recordó que en un primer momento el financista aseguró no conocerlo, y que luego cambió su relato:

“En seis días modificó lo que había dicho… Lo apretaron a Clarens para que cambie su declaración”.

También mencionó que en septiembre de 2018, tras un acuerdo de colaboración, Clarens incorporó anexos a su confesión, y que en enero de 2019 volvió a declarar para modificar el nombre de una empresa involucrada:

“Ahí dijo que no era PTC sino que era CPC”, señaló, en referencia a la firma del Grupo Indalo.

Para López, esos cambios evidencian una maniobra para direccionar la investigación: “Buscaron perjudicarme a mí”, sostuvo.

“No hay justicia”: críticas al proceso judicial

En otro tramo de su declaración, el empresario fue aún más contundente:

“Acá no hay justicia, es una causa armada… los únicos presos fuimos nosotros”.

No obstante, su detención se produjo en el marco de otra investigación, la causa Oil Combustibles, por orden del juez Julián Ercolini.

Negativa a los sobornos y defensa de su relación con el poder

López también rechazó haber pagado coimas y aseguró que nunca recibió pedidos de dinero:

“Yo me podía sentar con la Presidenta y decirle que me estaban pidiendo plata, pero nunca me pidió plata José López”.

Además, cuestionó las condiciones en las que operaba su empresa:

“Nos pagaban a 180 días… pero decían que nos habíamos robado 8.000 millones de pesos”.

Los números que puso en duda

En su descargo, el empresario también intentó desacreditar las cifras que surgen de la causa.

“Clarens dice que le pagué 14 millones de pesos, es un invento”, afirmó, y agregó que los montos no cierran desde el punto de vista económico.

Incluso hizo un cálculo para reforzar su postura:

“Si lo llevo a dólares… sería como si CPC hubiera facturado 100 millones en ocho meses, ridículo por donde se mire”.

El cierre: “No existe”

En el tramo final, López volvió a negar cualquier vínculo con los principales protagonistas del caso:

“Nunca lo traté, no lo conozco ni a él ni a José López”, dijo sobre Clarens.

Y concluyó con una frase que sintetizó toda su defensa:

“No existe, esto no existe”. Antes de retirarse, agradeció al tribunal: “Es la primera vez que me siento escuchado y espero que actúen en consecuencia”.

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