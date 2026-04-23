Fentanilo contaminado: Declara el empresario acusado en la causa por más de 100 muertes

Entre quienes ya declararon figuran José Antonio Maiorano, técnico de HLB Pharma; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad de Ramallo; Adriana Iudica, responsable de Control Microbiológico; y Rocío del Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica.

También fueron indagados Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura; Edgardo Gerardo, integrante del proceso productivo; Antonio Sclafani, gerente de Producción y Mantenimiento; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, jefa de Garantía de Calidad; y Diego Hernán García, hermano del empresario, quien tenía a su cargo la coordinación de las plantas y la definición de órdenes de producción.

De 20 a más de 100 muertes: la investigación se amplía

La causa, que lleva casi un año en trámite, tuvo un giro significativo tras las pericias realizadas en los últimos meses. Inicialmente, el expediente contemplaba la muerte de 20 pacientes, pero ese número se elevó a cerca de 114 casos.

En este contexto, el juez Kreplak ordenó ampliar las indagatorias con el objetivo de incorporar nuevos hechos a la acusación que alcanza a 14 personas ya procesadas.

Procesamientos, embargos y posibles condenas

García Furfaro fue procesado en septiembre del año pasado junto a otros directivos. En su caso, la Justicia dispuso además un embargo sobre sus bienes por un billón de pesos.

El magistrado confirmó los procesamientos de todos los implicados, quienes ya habían sido indagados en 2025.

El empresario fue considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales”, una conducta que, según la acusación, provocó la muerte de al menos 20 personas.

A esa imputación se suma otra figura penal: “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Prisión preventiva y situación de los familiares

Dentro del grupo de imputados también se encuentran familiares directos del empresario.

Su madre, Nilda Furfaro, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria tras un pedido de su defensa, aunque continúa con prisión preventiva. En su caso, la Justicia ordenó un embargo de 500 mil millones de pesos.

Por su parte, Diego García Furfaro, hermano del empresario, también fue procesado con prisión preventiva y afronta un embargo por el mismo monto.

Las penas en juego y el marco legal

La causa se apoya en el artículo 201 bis del Código Penal, que establece penas de entre 10 y 25 años de prisión cuando la adulteración o envenenamiento de sustancias medicinales provoca la muerte de personas.

En ese escenario, los acusados podrían enfrentar condenas de hasta 25 años de cárcel por homicidio agravado.

Antecedentes del empresario

Antes de su incursión en la industria farmacéutica, García Furfaro ya había tenido conflictos con la Justicia. En 2002, fue condenado a siete años de prisión por tentativa de homicidio contra un empleado de su restaurante.

Tras cumplir su condena, se volcó al sector farmacéutico, donde desarrolló un entramado de empresas que incluye HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Adorni bajo presión: El Gobierno despliega un operativo político para blindarlo en Diputados

La Bancaria activa paro y promete un lunes 27 de abril complicado

Manuel Adorni gastó US$15.000 en el viaje a Aruba