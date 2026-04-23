La Bancaria activa paro y promete un lunes 27 de abril complicado

Qué pasará con los bancos el lunes 27 de abril

Por fuera de la operatoria con efectivo, las posibilidades en las sucursales bancarias estarán abiertas. Esto implica todo tipo de gestiones, incluyendo transferencias, depósitos, pagos y demás trámites habituales.

Esto último estaría garantizado ya que el paro anunciado por La Bancaria no afectará de manera directa a las organizaciones bancarias, sino a la operatoria directa del BCRA.

En cualquier caso, la medida de fuerza anticipa un nivel de conflictividad creciente en el sector, donde el reclamo por el avance sobre puestos en entidades públicas como el propio BCRA o el Banco Nación forman parte de la agenda del gremio. Esto último, de escalar, sí podría trasladar el conflicto al general de las operaciones en un futuro.

Cabe recordar que La Bancaria logró cerrar una paritaria acorde a la inflación en marzo. Con un aumento generalizado del 3,4%, el haber mínimo de los trabajadores nucleados pasó a los $2.259.305,03 y se garantizó un bono adicional de $2.014.092,28 por el Día del Bancario sujeto a actualizaciones por inflación.

En lo que va del año, los bancarios lograron mantener el salario en línea con la inflación. Con un aumento generalizado del 9,4% en los últimos cuatro meses, es uno de los sectores que mejor se posicionó dentro del plano gremial.

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Por qué hay tantos paros

El paro anunciado por La Bancaria se suma a una serie de medidas de fuerza que han ido golpeando en las últimas semanas a nivel nacional. Con ATE encabezando las protestas, en su mayoría se tratan de cuestionamientos por la política económica y laboral que impulsa la Casa Rosada.

Gran parte de las medidas de fuerza ejecutadas recientemente responden a gremios del sector público o relacionados con él, afectando a distintos sectores y usuarios del transporte, el sistema financiero, beneficiarios de la seguridad social, universidades y otros.

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