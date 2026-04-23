Un nuevo paro se sumó a la lista de conflictos con la confirmación de La Bancaria, programando una medida de fuerza en bancos y entidades financieras para el lunes 27 de abril. El gremio anunció la decisión afectando a las 21 sedes del Banco Central en todo el país.
EFECTIVO
La Bancaria activa paro y promete un lunes 27 de abril complicado
El gremio de La Bancaria anunció un paro para el lunes 27 de abril. Cómo afectará las operaciones en los bancos.
Respecto al reclamo, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, anticipó que la demanda de los trabajadores corre en torno a 32 potenciales despidos en esas sedes del BCRA tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el posible cierre de las mismas. De esa manera, la protesta sumaría más conflictividad en el sector público referida a despidos y desvinculaciones, en general empujadas por el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger.
Según el anticipo de La Bancaria, la medida de fuerza afectará concretamente a las operaciones en efectivo. Con las sedes del BCRA paralizadas, los bancos no podrán ejecutar acciones de depósito o retiro de billetes a necesidad, lo que implica un serio trastorno en las posibilidades de los usuarios de las entidades financieras.
De esa forma, los clientes que busquen realizar grandes movimientos en efectivo, ya sea por cajero físico o automático podrían encontrar dificultades según el caudal que maneje cada sucursal.
Qué pasará con los bancos el lunes 27 de abril
Por fuera de la operatoria con efectivo, las posibilidades en las sucursales bancarias estarán abiertas. Esto implica todo tipo de gestiones, incluyendo transferencias, depósitos, pagos y demás trámites habituales.
Esto último estaría garantizado ya que el paro anunciado por La Bancaria no afectará de manera directa a las organizaciones bancarias, sino a la operatoria directa del BCRA.
En cualquier caso, la medida de fuerza anticipa un nivel de conflictividad creciente en el sector, donde el reclamo por el avance sobre puestos en entidades públicas como el propio BCRA o el Banco Nación forman parte de la agenda del gremio. Esto último, de escalar, sí podría trasladar el conflicto al general de las operaciones en un futuro.
Cabe recordar que La Bancaria logró cerrar una paritaria acorde a la inflación en marzo. Con un aumento generalizado del 3,4%, el haber mínimo de los trabajadores nucleados pasó a los $2.259.305,03 y se garantizó un bono adicional de $2.014.092,28 por el Día del Bancario sujeto a actualizaciones por inflación.
En lo que va del año, los bancarios lograron mantener el salario en línea con la inflación. Con un aumento generalizado del 9,4% en los últimos cuatro meses, es uno de los sectores que mejor se posicionó dentro del plano gremial.
Por qué hay tantos paros
El paro anunciado por La Bancaria se suma a una serie de medidas de fuerza que han ido golpeando en las últimas semanas a nivel nacional. Con ATE encabezando las protestas, en su mayoría se tratan de cuestionamientos por la política económica y laboral que impulsa la Casa Rosada.
Gran parte de las medidas de fuerza ejecutadas recientemente responden a gremios del sector público o relacionados con él, afectando a distintos sectores y usuarios del transporte, el sistema financiero, beneficiarios de la seguridad social, universidades y otros.
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