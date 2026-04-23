Continúa la polémica por la decisión de Javier Milei de prohibir el ingreso de periodistas acreditados a Casa Rosada (ya hay una denuncia penal). Diputados de casi todos los partidos políticos (menos La Libertad Avanza, por supuesto, y sus aliados del PRO) repudiaron esta medida.
EL PRO, EN SILENCIO
Diputados repudian la prohibición de ingreso a periodistas en la Rosada
Diputados de casi todos los partidos políticos -menos el PRO, aún- repudiaron la decisión de Milei de prohibir el ingreso de periodistas a Casa Rosada.
Diputados de Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución con el "enérgico rechazo al cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada", a la vez que pidieron la "urgente reapertura" de la misma.
La iniciativa fue firmada por los diputados Esteban Paulon, Inés Zigarán, Lourdes Arrieta, Pablo Frías, Mariela Coletta, Maxilimiliano Ferraro y Mónica Frade.
En el texto, ratifican "el compromiso de esta Honorable Cámara con la libertad de expresión, la libertad de prensa, el pleno y libre ejercicio de la actividad periodística y el derecho de la ciudadanía de acceso a la información pública en todo el territorio nacional".
En los argumentos de la iniciativa, los opositores señalaron que "la medida, adoptada de manera intempestiva y carente de toda razonabilidad, constituye una decisión que excede el plano organizativo o administrativo y se proyecta como una restricción directa al ejercicio de la actividad periodística y una vulneración manifiesta al mandato constitucional de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, tanto en su nivel individual como en su dimensión colectiva".
"Este episodio no puede analizarse de manera aislada. Se inscribe en una serie de antecedentes recientes que han implicado limitaciones al acceso de periodistas a ámbitos de cobertura institucional, incluyendo la restricción selectiva de acreditaciones, la inhabilitación de mecanismos de ingreso y la adopción de medidas discrecionales respecto de determinados medios de comunicación", recordaron.
Asimismo, resaltaron que "desde el inicio de la actual gestión nacional, periodistas, medios de comunicación y trabajadores y trabajadoras de prensa han sido objeto de hostigamiento, descalificaciones públicas, campañas de desprestigio y decisiones administrativas que han limitado su acceso a fuentes oficiales de información".
Diputados de UxP también rechazaron el cierre de la Sala de Periodistas
Lo propio hicieron los diputados de Unión por la Patria, que presentaron un proyecto de resolución en el cual expresan su "profunda preocupación ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de prohibir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, dejando sin efecto las acreditaciones vigentes y restringiendo el libre ejercicio de la labor de prensa en el ámbito de la sede de gobierno".
Asimismo, manifiestan su "rechazo a las agresiones verbales y descalificaciones proferidas por el Presidente de la Nación, Javier Milei, contra trabajadores de prensa, las cuales configuran un mecanismo de hostigamiento que violenta la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía".
Finalmente, instan al PEN "a normalizar de manera inmediata el acceso a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada, garantizando el cumplimiento de los estándares democráticos y el respeto por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional".
El proyecto fue firmado por Sabrina Selva, Germán Martínez, Nicolás Trotta, Juan Marino, Lorena Pokoik y Raúl Hadad.
La oposición salió al cruce de Javier Milei
Desde la mayoría de los partidos políticos repudiaron la decisión de Javier Milei. Al momento de publicar esta nota, nadie del PRO se había expresado al respecto.
La diputada Karina Banfi (UCR) aseguró que "la Sala de Periodistas de la Casa Rosada no es un capricho que se abre y se cierra cuando quieren. Cuando en el 2022 cerraron la Sala de periodistas pusimos todos el grito en el cielo y le caímos encima a Fernández y a Gabriela Cerruti. Acá también".
"En nombre de la libertad, restituyan de inmediato las credenciales y el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas acreditados. Déjenlos trabajar en paz, es la manera de vivir en una República", instó al Gobierno nacional.
Por su parte, la diputada de Izquierda Myriam Bregman también salió con los tapones de punta en X: calificó el hecho como "grave" y dijo que "ni siquiera ocurrió durante la dictadura".
Según su análisis, la decisión de Milei "es una señal de autoritarismo extremo y, al mismo tiempo, de mucha debilidad".
Desde el MID, el diputado Eduardo Falcone también cuestionó la medida presidencial y cruzó al secretario de Comunicación, Javier Lanari:
Denuncia penal contra Milei por prohibir el acceso a periodistas
Tal como informó Urgente24, la diputada (ex LLA) Marcela Pagano acudió a la Justicia por lo que considera una afectación directa a la "libertad de expresión".
"Denuncié penalmente al presidente Javier Milei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia", informó Pagano en su cuenta de X.
Y agregó: "La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa".
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