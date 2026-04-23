Con la prensa baneada de Casa Rosada, Milei quiso hacerse el gracioso y le salió mal

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El mensaje implícito no dejó demasiado margen a la interpretación: periodistas como operadores pagos. Un clásico en la narrativa oficial, pero ahora con filtro de inteligencia artificial y estética de sketch.

Redes sociales: cuando el chiste se lo hacen a Milei

Si algo caracteriza a la conversación pública en Argentina es la velocidad con la que un hecho político se transforma en material de análisis, crítica… y también de humor. En este caso, la reacción fue inmediata y bastante contundente, combinando cuestionamientos de fondo con una cuota importante de ironía.

Algunos de los comentarios que circularon reflejan bastante bien el clima:

“Bastaaaa, presidente Maduro! Renuncie!”

“de Jony Viale no estará hablando, no?”

“El traje bordo es igual a uno que usó Majul”

“Nos gobierna un imbécil”

"Trebuq y Majul son?"

"Estás admitiendo que pagas periodistas?"

"El mismo traje azul que Adorni, no lo quemes más"

Este último comentario, en particular, resume algo interesante: el propio discurso económico y libertario del Presidente utilizado como respuesta irónica a su accionar político. Una especie de espejo incómodo donde la teoría choca con la práctica.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano avanzó con una denuncia penal contra Milei, señalando que impedir el ingreso de periodistas acreditados constituye una afectación directa a la libertad de expresión. Según expresó públicamente, se trata de un hecho sin precedentes desde el regreso de la democracia en 1983, lo que eleva el nivel de gravedad institucional del episodio.

Más allá del ruido en redes o del tono de los comentarios, el trasfondo es bastante más serio: cuando se limita el acceso de la prensa a la información oficial, el impacto no es solo para los periodistas, sino para toda la sociedad. La cobertura directa desde Casa Rosada no es un privilegio del periodismo, sino un mecanismo básico de control y transparencia en cualquier sistema democrático.

Mientras tanto, el Gobierno parece haber optado por un esquema de comunicación cada vez más cerrado, donde el contacto con la prensa tradicional se reduce al mínimo y la narrativa se construye principalmente desde redes sociales. En ese formato, no hay repreguntas, no hay intercambio y, sobre todo, no hay incomodidad.

El problema es que gobernar no es lo mismo que postear. Y aunque la inteligencia artificial pueda generar imágenes llamativas o provocadoras, hay preguntas que no se responden con memes.

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