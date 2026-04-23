Mientras se discute el despiole por dejar a periodistas afuera de la Casa Rosada, Javier Milei quiso hacerse el picante con una imagen hecha con IA para pegarles, pero el chiste le salió torcido: en redes no solo lo cruzaron, sino que varios usuarios le remarcaron que los "periodistas pagos" que caricaturiza se parecen bastante a algunos que lo apoyan.
"¿NO ESTARÁ HABLANDO DE...?"
Con la prensa baneada de Casa Rosada, Milei quiso hacerse el gracioso y le salió mal
Javier Milei cerró Casa Rosada a periodistas y se le vino en contra la imagen con IA que subió para burlarse. En redes dicen que se parecen a dos que lo bancan.
Javier Milei clausura a la prensa y responde con una imagen
Todo arrancó con una escena bastante insólita incluso para Argentina: periodistas acreditados llegando a su lugar de trabajo y encontrándose con la puerta cerrada, sin previo aviso y con pocas explicaciones oficiales. La decisión del Gobierno fue no renovar acreditaciones y restringir el acceso a la sala de prensa, lo que en los hechos dejó a más de 60 periodistas sin posibilidad de cubrir desde adentro la actividad presidencial.
El argumento que se deslizó desde el oficialismo tuvo que ver con una denuncia por supuesto "espionaje ilegal" a raíz de un informe del programa de Luciana Geuna, ¿Y mañana qué?. Sin embargo, aquel hecho puntual derivó rápidamente en una medida generalizada que afecta a todos los medios por igual, sin distinción de línea editorial ni trayectoria.
En ese contexto, lejos de bajar la tensión o intentar explicar la decisión con mayor claridad institucional, Milei eligió otro camino: subir una imagen a Instagram generada con inteligencia artificial. En esa imagen se ven figuras con cabezas de micrófono y bolsos llenos de dólares en un estudio de televisión, una representación que muchos usuarios interpretaron como una burla directa hacia periodistas críticos del Gobierno, entre ellos Jonatan Viale y Eduardo Feinmann.
El mensaje implícito no dejó demasiado margen a la interpretación: periodistas como operadores pagos. Un clásico en la narrativa oficial, pero ahora con filtro de inteligencia artificial y estética de sketch.
Redes sociales: cuando el chiste se lo hacen a Milei
Si algo caracteriza a la conversación pública en Argentina es la velocidad con la que un hecho político se transforma en material de análisis, crítica… y también de humor. En este caso, la reacción fue inmediata y bastante contundente, combinando cuestionamientos de fondo con una cuota importante de ironía.
Algunos de los comentarios que circularon reflejan bastante bien el clima:
- “Bastaaaa, presidente Maduro! Renuncie!”
- “de Jony Viale no estará hablando, no?”
- “El traje bordo es igual a uno que usó Majul”
- “Nos gobierna un imbécil”
- "Trebuq y Majul son?"
- "Estás admitiendo que pagas periodistas?"
- "El mismo traje azul que Adorni, no lo quemes más"
Este último comentario, en particular, resume algo interesante: el propio discurso económico y libertario del Presidente utilizado como respuesta irónica a su accionar político. Una especie de espejo incómodo donde la teoría choca con la práctica.
En paralelo, la diputada Marcela Pagano avanzó con una denuncia penal contra Milei, señalando que impedir el ingreso de periodistas acreditados constituye una afectación directa a la libertad de expresión. Según expresó públicamente, se trata de un hecho sin precedentes desde el regreso de la democracia en 1983, lo que eleva el nivel de gravedad institucional del episodio.
Más allá del ruido en redes o del tono de los comentarios, el trasfondo es bastante más serio: cuando se limita el acceso de la prensa a la información oficial, el impacto no es solo para los periodistas, sino para toda la sociedad. La cobertura directa desde Casa Rosada no es un privilegio del periodismo, sino un mecanismo básico de control y transparencia en cualquier sistema democrático.
Mientras tanto, el Gobierno parece haber optado por un esquema de comunicación cada vez más cerrado, donde el contacto con la prensa tradicional se reduce al mínimo y la narrativa se construye principalmente desde redes sociales. En ese formato, no hay repreguntas, no hay intercambio y, sobre todo, no hay incomodidad.
El problema es que gobernar no es lo mismo que postear. Y aunque la inteligencia artificial pueda generar imágenes llamativas o provocadoras, hay preguntas que no se responden con memes.
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