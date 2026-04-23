Mirtha Legrand preocupa a propios y ajenos por su estado de salud actual. La conductora de La noche de Mirtha, por El Trece, está haciendo reposo por una fuerte gripe y en las últimas horas se confirmó una noticia que alarmó a la mayoría y tiene que ver con su estado.
SALUD
La mala noticia sobre la salud de Mirtha Legrand que preocupa a todos: “No vuelve”
Mirtha Legrand, conductora de su famoso ciclo La noche de Mirtha por El Trece, atraviesa un momento complicado con su salud y se confirmó una mala noticia.
La famosa conductora tiene 99 años, pero una vitalidad y lucidez que hacen creer que aún no pisó los 90. El trabajo es para ella uno de los motores de su vida, además de una fuerza que la hace levantarse todas las mañanas con un propósito. Sin embargo, en los últimos días su entorno íntimo habló sobre su salud y alarmaron a todos al confirmar que la diva tuvo un cuadro gripal bastante fuerte.
La salud de Mirtha Legrand preocupa a todos
El nieto de Mirtha, Nacho Viale, confirmó hace unos días que su abuela estaba con un cuadro gripal potente y que por ese motivo no iba a estar grabando el programa La noche de Mirtha. Sin embargo, en las últimas horas este dejó de responder a la prensa y se intuye que las cosas se complicaron. Así lo comentaron desde Pronto.
Quien aportó más información acerca de la actualidad de Mirtha Legrand fue Ángel de Brito en LAM. El periodista confirmó que la conductora tuvo un cuadro de bronquitis y que estuvo con antibióticos. La diva continúa siendo vigilada desde cerca por sus médicos de confianza y haciendo reposo. Por esa razón estará ausente de la pantalla de El Trece.
El periodista de LAM habló con la producción del canal y fueron determinantes: “No vuelve esta semana. Incluso, se adelantaron y dieron a conocer que tampoco va a regresar la semana que viene. Su lugar seguirá ocupado por su nieta, Juana Viale”, indicaron. Por el momento no se sabe con exactitud cuándo regresará la diva de los almuerzos, pero sus médicos están considerando todas las posibilidades.
“Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar.Entonces, toda la producción está preparando, pero no dan a conocer la mesaza porque no se sabe si lo va a conducir Juana”, agregó Laura Ubfal. “Los médicos le dieron 7 días de reposo", añadió De Brito. Es una incógnita total el regreso de Mirtha Legrand ya que cualquier recaída puede ser una complicación. “Está todavía con un poco de tos y los médicos le tienen miedo al aire acondicionado del estudio, a que salga y lo demás”, agregó la periodista Ubfal. Sin duda todos quieren la pronta recuperación de Legrand, quien a sus 99 años sigue trabajando en el lugar que tan bien le hace.
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