La mala noticia sobre la salud de Mirtha Legrand que preocupa a todos: “No vuelve”

El periodista de LAM habló con la producción del canal y fueron determinantes: “No vuelve esta semana. Incluso, se adelantaron y dieron a conocer que tampoco va a regresar la semana que viene. Su lugar seguirá ocupado por su nieta, Juana Viale”, indicaron. Por el momento no se sabe con exactitud cuándo regresará la diva de los almuerzos, pero sus médicos están considerando todas las posibilidades.

“Pasa que los médicos no le dieron el alta, el famoso permiso para grabar.Entonces, toda la producción está preparando, pero no dan a conocer la mesaza porque no se sabe si lo va a conducir Juana”, agregó Laura Ubfal. “Los médicos le dieron 7 días de reposo", añadió De Brito. Es una incógnita total el regreso de Mirtha Legrand ya que cualquier recaída puede ser una complicación. “Está todavía con un poco de tos y los médicos le tienen miedo al aire acondicionado del estudio, a que salga y lo demás”, agregó la periodista Ubfal. Sin duda todos quieren la pronta recuperación de Legrand, quien a sus 99 años sigue trabajando en el lugar que tan bien le hace.

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