Griselda Siciliani confirmó lo que todos querían saber sobre Luciano Castro: "Falso"

El gran escándalo ocurrió cuando se filtraron audios de Luciano Castro hablando con Sarah Borrell, una española con la que conectó cuando este fue a España. Los mismos se viralizaron de gran manera, dejando no solo en ridículo al famoso sino también a Siciliani quien en ese momento estaba muy segura de su vínculo con él. Las cosas no salieron como esperaban y ella decidió cortar todo lazo con su expareja.

Hoy Griselda se enfoca en su carrera como actriz, la cual siempre fue sólida pero despegó de manera abismal con el estreno dejarlo Envidiosa. Además la misma también rodó Felicidades, una película de Álex de la Iglesia donde trabaja nuevamente con Adrián Suar. Por si fuera poco, también falta el estreno de la serie de Moria Casán. Un año más que completo para la famosa.

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