La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro no terminó de la mejor manera luego del escándalo por la infidelidad del actor. Sin embargo, en los últimos días se reavivó la posibilidad de una reconciliación tras la ruptura. La actriz de Envidiosa fue tajante y dijo lo que todos esperaban saber.
LO DIJO
Griselda Siciliani confirmó lo que todos querían saber sobre Luciano Castro: "Falso"
Griselda Siciliani y Luciano Castro terminaron su relación de manera abrupta y ahora la actriz confirmó lo que muchos sospechaban.
Si bien la pareja de Griselda y Luciano parecía muy fuerte y bastante libre, todo se terminó entre ellos cuando el actor comenzó a hablar con otras mujeres y se viralizaron audios comprometedores. A pesar de que se hablaba de una reconciliación entre ellos, las cosas parecen estar muy frías y la distancia es letal. Finalmente la famosa habló sobre este tema y dejó el asunto más claro que el agua.
Griselda Siciliani confirmó si hay reconciliación con Luciano Castro
En las últimas horas se habló sobre un posible acercamiento entre Siciliani y Castro. Un video de ellos en Mar de Cobos empezó a circular y las alarmas se encendieron nuevamente. Cabe recordar que su ruptura definitiva se dio en febrero y luego de eso el actor estuvo internado por toda la exposición que mantuvo en ese momento. Ahora ambos tomaron caminos diferentes y están viviendo su soltería.
La flamante actriz de Envidiosa se refirió a estas imágenes y soltó un comentario contundente: “Es totalmente falso. El video que circula es desde el invierno pasado. No lo veo desde que me separé”. Así las cosas, entre ellos no hubo nada más que separación y la famosa se encargó de dejarlo muy en claro. A pesar de que muchos quieren que vuelvan, las puertas estarían cerradas.
El gran escándalo ocurrió cuando se filtraron audios de Luciano Castro hablando con Sarah Borrell, una española con la que conectó cuando este fue a España. Los mismos se viralizaron de gran manera, dejando no solo en ridículo al famoso sino también a Siciliani quien en ese momento estaba muy segura de su vínculo con él. Las cosas no salieron como esperaban y ella decidió cortar todo lazo con su expareja.
Hoy Griselda se enfoca en su carrera como actriz, la cual siempre fue sólida pero despegó de manera abismal con el estreno dejarlo Envidiosa. Además la misma también rodó Felicidades, una película de Álex de la Iglesia donde trabaja nuevamente con Adrián Suar. Por si fuera poco, también falta el estreno de la serie de Moria Casán. Un año más que completo para la famosa.
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