América TV vs El Nueve: Dos conductoras se sacan chispas por el rating de la tarde

Acá surge la dificultad para sostener audiencias estables cuando el público está cada vez más fragmentado. La competencia ya no es solo entre canales, sino también con el consumo digital, por lo que cualquier variación en el rating impacta más visiblemente y de forma más inmediata en las decisiones de programación.

La chicana de Rocío Marengo que reveló la interna con Karina Mazzocco

La interna se terminó de hacer pública cuando Rocío Marengo decidió expresarse en redes sociales, retomando la información que circulaba en los medios y sumando su mirada sobre la competencia directa. En su publicación de X (ex Twitter), festejó sin muchos rodeos la información, aunque también aprovechó para tirarle un palito a su par de América TV. "¡¡’Todo cocinado’ pone en el horno a Mazzocco!! ¡¡A un mes de nuestro debut le soplamos la nuca y mucha veces le ganamos!! ¡Competencia sana y motivadora! ¡Aguante la TV!"

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Ver posteo original en X

Ya existían antecedentes de tensión entre estas dos figuras en años anteriores, con marcadas diferencias fuertes. En un episodio en particular, Marengo había sido crítica del ciclo de América TV, cuando todavía no había llegado a El Nueve, lo que había tensionado la relación, solo que ahora se suma la competencia directa por la audiencia.

En términos de industria, se está viendo una pelea clásica de la TV, en la que el rating sigue siendo la variable central. Pero con una diferencia clave: hoy los márgenes son más finos, la audiencia está más dispersa y cualquier ventaja o caída se amplifica mucho más rápido.

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