En la guerra del rating de la tarde, América TV viene flojo de números y con cambios que no levantan, mientras El Nueve le pisa fuerte los talones con una conductora filosa que no se calla nada. Encima, ya la picantea en redes y le gana algunos días. Competencia sana, dicen… pero parece más pase de factura en vivo.
LA MÁS NUEVA ARRASA
América TV vs El Nueve: Dos conductoras se sacan chispas por el rating de la tarde
La crisis de América TV es cada vez más evidente: su conductora pierde con El Nueve, mientras la otra la chicanea y la gasta. Guerra total por la tarde.
Rating en caída: Qué pasa con 'A la Tarde' en América TV
Los programas involucrados son "A la Tarde" de América TV, conducido por Karina Mazzocco, y "Todo Cocinado" de El Nueve, con Rocío Marengo al frente. La competencia entre ambos se da en la misma franja horaria y, según lo que viene trascendiendo, el rendimiento del rating hoy marca diferencias más ajustadas que en otros momentos.
El periodista Juan Etchegoyen fue quien puso el tema en agenda al señalar que el ciclo de Mazzocco estaría atravesando una etapa complicada en términos de audiencia. En su análisis, habló de una baja en el rating y de un intento del programa por reacomodarse, modificando su formato para enfocarse más en historias de vida. Esa decisión, según explicó, no habría terminado de consolidar el resultado esperado y el ciclo estaría "peleándola" en términos de medición diaria.
En paralelo, el programa de Marengo en El Nueve empezó a mostrar mejorías en la performance de la franja, a pesar de que lleva un mes al aire. Siempre según los datos que se fueron comentando, en más de una oportunidad el ciclo de cocina habría quedado muy cerca en rating o incluso por encima del de América TV, lo que disparó todavía más la comparación entre ambos envíos.
Acá surge la dificultad para sostener audiencias estables cuando el público está cada vez más fragmentado. La competencia ya no es solo entre canales, sino también con el consumo digital, por lo que cualquier variación en el rating impacta más visiblemente y de forma más inmediata en las decisiones de programación.
La chicana de Rocío Marengo que reveló la interna con Karina Mazzocco
La interna se terminó de hacer pública cuando Rocío Marengo decidió expresarse en redes sociales, retomando la información que circulaba en los medios y sumando su mirada sobre la competencia directa. En su publicación de X (ex Twitter), festejó sin muchos rodeos la información, aunque también aprovechó para tirarle un palito a su par de América TV. "¡¡’Todo cocinado’ pone en el horno a Mazzocco!! ¡¡A un mes de nuestro debut le soplamos la nuca y mucha veces le ganamos!! ¡Competencia sana y motivadora! ¡Aguante la TV!"
Ya existían antecedentes de tensión entre estas dos figuras en años anteriores, con marcadas diferencias fuertes. En un episodio en particular, Marengo había sido crítica del ciclo de América TV, cuando todavía no había llegado a El Nueve, lo que había tensionado la relación, solo que ahora se suma la competencia directa por la audiencia.
En términos de industria, se está viendo una pelea clásica de la TV, en la que el rating sigue siendo la variable central. Pero con una diferencia clave: hoy los márgenes son más finos, la audiencia está más dispersa y cualquier ventaja o caída se amplifica mucho más rápido.
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