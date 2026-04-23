Telefe festeja otra victoria sobre El Trece y el ciclo de la tarde se desmorona

En el resto de la grilla también se vieron diferencias ajustadas en algunos casos y más amplias en otros. Por ejemplo, en el mediodía, El Zorro logró 4.9 puntos, quedando apenas por debajo de Ariel en su salsa, que marcó 5.1 puntos, una diferencia mínima que confirma que hasta los más clásicos siguen funcionando cuando hay que pelear el encendido.

image El lunes mostró una TV fragmentada, con "Gran Hermano" liderando (12.4) y competencia pareja en otras franjas. Fuente: Telefe

El tema es que hoy ya no hay horarios dominados de forma estable por un solo programa, sino escenarios donde el cambio de canal es constante y responde más al contenido puntual que a la fidelidad con una marca televisiva. En ese marco, cualquier baja se lee con mayor sensibilidad dentro de los canales, sobre todo si la competencia logra atraer público con propuestas distintas.

Para El Trece, el desafío pasa por sostener el rendimiento en una franja clave donde históricamente buscó construir identidad y flujo hacia el prime time. En ese esquema, la conducción de Darío Barassi es uno de los pilares del entretenimiento del canal, por lo que cualquier oscilación en el rating termina siendo observada con atención dentro de la estrategia general de programación.

image El dato que quedó del rating: el público prefiere las ficciones extranjeras a los programas nacionales que requieran fidelidad de la audiencia. Fuente: Telefe

El dato del lunes no define una tendencia por sí solo, pero sí se suma a una serie de mediciones que muestran una televisión cada vez más disputada, donde la diferencia entre ganar o perder un horario puede estar en menos de dos puntos y donde la oferta internacional (como "Bahar") empieza a ocupar espacios antes tomados para la producción local.

En ese contexto, la lectura que hacen los canales pasa por cómo retener al público en una grilla que cambia rápido, cómo sostener productos en franjas medias y cómo evitar que la audiencia migre de forma sostenida hacia otras propuestas.

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