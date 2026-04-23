La tarde del lunes volvió a evidenciar el clásico tironeo entre El Trece y Telefe, con un entretenimiento que aflojó un poco en el rating mientras enfrente una novela turca se plantó firme y le sacó ventaja en la franja. En una TV cada vez más cambiante, hasta medio punto te puede dejar perplejo sin entender bien cómo pasó.
AHORA SÍ QUE CAYÓ
Telefe festeja otra victoria sobre El Trece y el ciclo de la tarde se desmorona
El Trece se comió otro cachetazo en el rating. El ciclo de su conductor más carismático de juegos bajó y Telefe volvió a reírse con su novela turca ganadora.
Parece chiste: 'Ahora Caigo'... cae en el rating y preocupa a El Trece
El foco de atención de El Trece está puesto en ¡Ahora Caigo!, el ciclo conducido por Darío Barassi, que este lunes registró 5.5 puntos de rating, según los datos difundidos por La Pavada del Diario Crónica. La cifra lo dejó por debajo de la propuesta de ficción de Bahar, que alcanzó 6.9 puntos en la pantalla de Telefe.
La diferencia entre ambos programas fue de 1.4 puntos, una brecha que no es poca cosa, sobre todo en una franja donde la competencia suele definirse minuto a minuto. Lo que preocupa en el canal no es solamente el número aislado, sino la tendencia de una jornada donde la audiencia pareció inclinarse más por la ficción extranjera que por el entretenimiento nacional.
En términos generales, el dato se inserta en una dinámica más amplia del rating, donde el televidente alterna entre propuestas sin demasiada fidelidad a un formato fijo. En ese sentido, el rendimiento de Ahora Caigo alerta una grilla que necesita sostener volumen en todas sus franjas para mantenerse competitivo.
Telefe domina, pero la tarde muestra pelea pareja
El lunes 20/04 dejó un panorama bastante claro sobre cómo se está moviendo el encendido en la TV abierta. El gran protagonista volvió a ser Gran Hermano, que marcó un promedio de 12.4 puntos, estableciendo su liderazgo en la jornada general para Telefe.
En el resto de la grilla también se vieron diferencias ajustadas en algunos casos y más amplias en otros. Por ejemplo, en el mediodía, El Zorro logró 4.9 puntos, quedando apenas por debajo de Ariel en su salsa, que marcó 5.1 puntos, una diferencia mínima que confirma que hasta los más clásicos siguen funcionando cuando hay que pelear el encendido.
El tema es que hoy ya no hay horarios dominados de forma estable por un solo programa, sino escenarios donde el cambio de canal es constante y responde más al contenido puntual que a la fidelidad con una marca televisiva. En ese marco, cualquier baja se lee con mayor sensibilidad dentro de los canales, sobre todo si la competencia logra atraer público con propuestas distintas.
Para El Trece, el desafío pasa por sostener el rendimiento en una franja clave donde históricamente buscó construir identidad y flujo hacia el prime time. En ese esquema, la conducción de Darío Barassi es uno de los pilares del entretenimiento del canal, por lo que cualquier oscilación en el rating termina siendo observada con atención dentro de la estrategia general de programación.
El dato del lunes no define una tendencia por sí solo, pero sí se suma a una serie de mediciones que muestran una televisión cada vez más disputada, donde la diferencia entre ganar o perder un horario puede estar en menos de dos puntos y donde la oferta internacional (como "Bahar") empieza a ocupar espacios antes tomados para la producción local.
En ese contexto, la lectura que hacen los canales pasa por cómo retener al público en una grilla que cambia rápido, cómo sostener productos en franjas medias y cómo evitar que la audiencia migre de forma sostenida hacia otras propuestas.
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