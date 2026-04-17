Una picante figura de El Trece confirmó su separación tras años de relación: Quién es

Y en el mundo del espectáculo, muchas veces lo que circula como rumor tiene algún grado de verdad, aunque no siempre se conozca el contexto completo.

Por qué las crisis son inevitables en las relaciones largas

Esta historia lo que deja es una lectura más amplia sobre las relaciones largas, especialmente aquellas que superan las dos décadas. Gutmann lo planteó de forma directa, sin vueltas y sin intentar sostener una imagen idealizada: "Como toda pareja de muchos años, en un momento decís: 'Che, ¿está bien este camino?'”.

Según estudios en psicología de pareja, muchas relaciones de larga duración atraviesan al menos una crisis significativa, vinculada a cambios personales, desgaste cotidiano o nuevas etapas familiares. En ese sentido, la propia humorista también dejó otra definición clave: "No es que todo es perfecto".

image Las crisis son más comunes de lo que parecen en las relaciones largas. Y Gutmann mostró que las dudas y las pausas también forman parte de los vínculos duraderos. Fuente: Instagram

Y es que durante años, desde los medios se construyó una idea de pareja estable casi sin fisuras, especialmente en las figuras públicas. Sin embargo, este tipo de testimonios muestra ahí también hay dudas, replanteos y momentos donde todo queda en pausa.

Además, si se mira el contexto general, el dato adquiere más peso. En Argentina, según datos del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, se registra aproximadamente un divorcio cada dos matrimonios (alrededor de 53 divorcios cada 100 matrimonios), por lo que sostener un vínculo en el tiempo no es sencillo y las crisis forman parte del proceso para muchas parejas.

En ese marco, lo que cuenta Gutmann tan solo confirma la regla, no la rompe. La diferencia es que, en este caso, hubo una reconstrucción posterior. Porque, como queda claro en su relato, a veces tomar distancia y replantear el vínculo no implica el final, sino una forma de continuar desde otro lugar, con más conciencia y menos idealización.

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