En la televisión, hay parejas que parecen inmunes al paso del tiempo, pero cada tanto salta una confesión que rompe ese relato. Eso fue lo que ocurrió con una figura de El Trece que decidió destapar su separación que, aunque fue breve, dejó a más de uno recalculando lo que creía una pareja intocable.
"NO TODO ES PERFECTO"
Una picante figura de El Trece confirmó su separación tras años de relación: Quién es
Bomba en El Trece: una comediante top confirmó su separación con un conductor y destapó una crisis que nadie esperaba, con una frase que pega fuerte en parejas.
La verdad detrás de la separación de Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich
La protagonista es Dalia Gutmann, quien confirmó que atravesó una separación con Sebastián Wainraich después de más de 25 años juntos. La revelación se dio en Puro Show, donde habló con naturalidad sobre ese momento que, hasta ahora, no había tenido demasiada exposición.
"Fue una separación de un par de días y después volvimos", contó, aclarando que, aunque el episodio marcó un punto de quiebre dentro de la relación aunque fuera corto.
A todos les llamó poderosamente la atención porque durante años la pareja fue vista como una de las más estables del ambiente. Dado eso, incluso una crisis breve adquiere otra dimensión: no por su duración, sino por lo que representa.
En medio de la charla apareció también Pampito, quien en su momento había contado al aire que la pareja estaba atravesando un mal momento. "En el fondo era cierto", admitió Gutmann, reconociendo que aquella información tenía sustento, aunque en su momento haya sorprendido cómo había trascendido.
Y en el mundo del espectáculo, muchas veces lo que circula como rumor tiene algún grado de verdad, aunque no siempre se conozca el contexto completo.
Por qué las crisis son inevitables en las relaciones largas
Esta historia lo que deja es una lectura más amplia sobre las relaciones largas, especialmente aquellas que superan las dos décadas. Gutmann lo planteó de forma directa, sin vueltas y sin intentar sostener una imagen idealizada: "Como toda pareja de muchos años, en un momento decís: 'Che, ¿está bien este camino?'”.
Según estudios en psicología de pareja, muchas relaciones de larga duración atraviesan al menos una crisis significativa, vinculada a cambios personales, desgaste cotidiano o nuevas etapas familiares. En ese sentido, la propia humorista también dejó otra definición clave: "No es que todo es perfecto".
Y es que durante años, desde los medios se construyó una idea de pareja estable casi sin fisuras, especialmente en las figuras públicas. Sin embargo, este tipo de testimonios muestra ahí también hay dudas, replanteos y momentos donde todo queda en pausa.
Además, si se mira el contexto general, el dato adquiere más peso. En Argentina, según datos del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, se registra aproximadamente un divorcio cada dos matrimonios (alrededor de 53 divorcios cada 100 matrimonios), por lo que sostener un vínculo en el tiempo no es sencillo y las crisis forman parte del proceso para muchas parejas.
En ese marco, lo que cuenta Gutmann tan solo confirma la regla, no la rompe. La diferencia es que, en este caso, hubo una reconstrucción posterior. Porque, como queda claro en su relato, a veces tomar distancia y replantear el vínculo no implica el final, sino una forma de continuar desde otro lugar, con más conciencia y menos idealización.
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