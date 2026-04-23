Reforma Laboral reactivada y Casa Rosada cerrada a la prensa

La Reforma Laboral y sus efectos se reactivaron tras un fallo de la Cámara del Trabajo que quitó del medio la cautelar emitida por Raúl Ojeda, el juez que admitió los planteos de la CGT sobre la norma sancionada por el Congreso. En Casa Rosada, la noticia fue difundida como un triunfo luego de varios choques judiciales que complicaron los proyectos.
Precisamente en Balcarce 50 se produjo otra de las noticias del día, cuando personal de seguridad impidió el acceso a toda la prensa acreditada. La decisión, emitida desde la Presidencia, fue una consecuencia del revuelo causado por las grabaciones que TN difundió sobre los pasillos de la Casa de Gobierno, que fueron catalogados como presunto "espionaje" por parte de la administración de Javier Milei.
La decisión marcó un punto cumbre del quiebre entre el Gobierno y el periodismo en general, sector que destapó varias irregularidades que salpicaron a la cúpula del oficialismo. Esto incluye los casos de Manuel Adorni y $LIBRA, además de las presuntas coimas en ANDIS.
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También en ese recinto se producirá el desembarco del magnate de datos estadounidense y alemán, Peter Thiel. El referente de la big data para Gobiernos y grandes compañías se encontrará con Milei en horas de la tarde para avanzar en gestiones y posibles inversiones en el país.
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Además, ATE y La Bancaria ratificaron sendos paros para las próximas horas. En el primer caso, la afección vendría por el lado del SMN complicando las operaciones aerocomerciales, mientras que en el segundo se dará en las sedes del BCRA en las provincias, donde podría escacear el efectivo a partir del próximo lunes.
Diputados de Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución con el "enérgico rechazo al cierre de la Sala de Periodistas de la Casa Rosada", a la vez que pidieron la "urgente reapertura" de la misma.
El empresario Cristóbal López prestó declaración en el juicio oral por la causa conocida como “Cuadernos”, donde rechazó las acusaciones por presuntos sobornos en la obra pública y sostuvo que el expediente fue construido para perjudicarlo. Ante el Tribunal Oral Federal 7, López aseguró:
“Esta causa es totalmente falsa y armada por el fiscal Stornelli y el juez Bonadio”, y agregó que existieron presiones sobre el financista Ernesto Clarens para que lo involucrara.
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por la Universidad Di Tella, sufrió en abril su 3ra baja mensual consecutiva (la más pronunciada de las 3) y anotó su menor nivel desde septiembre del año pasado. La caída del ICC se vio impulsada por retrocesos en todos sus componente, destacándose una desmejora en lo que respecta a la situación material y expectativas a futuro.
El Juzgado Comercial N°21 resolvió la apertura del concurso preventivo de Goldmund S.A., la sociedad controlante de la marca de electrodomésticos Peabody, y dejó formalmente en marcha un proceso que la propia empresa había iniciado a comienzos de marzo para reestructurar su pasivo.
El empresario Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., comenzó a declarar ante la Justicia en el marco de la investigación por las muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, una causa que ya acumula cerca de 114 víctimas.
La Cámara del Trabajo concedió efecto suspensivo a la apelación del Gobierno contra la medida cautelar con la que un juez de primera instancia suspendió 81 artículos de la reforma laboral. De esa forma, dichos artículos recuperan su vigencia mientras el tribunal analiza la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad de la legislación.
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