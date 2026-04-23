Reforma Laboral reactivada y Casa Rosada cerrada a la prensa

La Reforma Laboral y sus efectos se reactivaron tras un fallo de la Cámara del Trabajo que quitó del medio la cautelar emitida por Raúl Ojeda, el juez que admitió los planteos de la CGT sobre la norma sancionada por el Congreso. En Casa Rosada, la noticia fue difundida como un triunfo luego de varios choques judiciales que complicaron los proyectos.

Precisamente en Balcarce 50 se produjo otra de las noticias del día, cuando personal de seguridad impidió el acceso a toda la prensa acreditada. La decisión, emitida desde la Presidencia, fue una consecuencia del revuelo causado por las grabaciones que TN difundió sobre los pasillos de la Casa de Gobierno, que fueron catalogados como presunto "espionaje" por parte de la administración de Javier Milei.

La decisión marcó un punto cumbre del quiebre entre el Gobierno y el periodismo en general, sector que destapó varias irregularidades que salpicaron a la cúpula del oficialismo. Esto incluye los casos de Manuel Adorni y $LIBRA, además de las presuntas coimas en ANDIS.

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También en ese recinto se producirá el desembarco del magnate de datos estadounidense y alemán, Peter Thiel. El referente de la big data para Gobiernos y grandes compañías se encontrará con Milei en horas de la tarde para avanzar en gestiones y posibles inversiones en el país.

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