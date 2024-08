Fabián Doman en LACA Stream: "Milei de bobo no tiene un pelo"

Milei maneja el relato económico, con lo cual puede hacer lo que quiera en la materia, puede emitir todo lo que quiera, él va a decir que no emite y todo el mundo va a escribir que no emite así que no importa, puede no traer dólares, va al acto de La Rural y decir que va a bajar retenciones que él subió, el Impuesto PAIS que él subió y todo el mundo lo aplaude Milei maneja el relato económico, con lo cual puede hacer lo que quiera en la materia, puede emitir todo lo que quiera, él va a decir que no emite y todo el mundo va a escribir que no emite así que no importa, puede no traer dólares, va al acto de La Rural y decir que va a bajar retenciones que él subió, el Impuesto PAIS que él subió y todo el mundo lo aplaude

"Tiene plafón Milei en materia económica para armar el relato que que quiera. La clave es marzo 2025, los marzos son las claves para las elecciones de octubre. Hasta marzo tenés tiempo para tomar medidas económicas", cerró Doman.

Fabián Doman deslizó sospechas sobre TV Pública: "¿El Estado pone plata?"

En el marco del relanzamiento de la TV Pública con su nueva programación, Fabián Doman se mostró disgustado ante la ausencia de una política concreta por parte del Gobierno sobre qué hará con el canal. Sucede que, tras frustrase su intento de cerrar la emisora, la administración optó por invertirle dinero, contradiciendo su postura inicial.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NachoRodriOk/status/1816183794422153342?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1816183794422153342%7Ctwgr%5Ebfe3c19066373b347caa4cfd5c21c35bf8249ec5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Ffabian-doman-deslizo-sospechas-tv-publica-el-estado-pone-plata-n581789&partner=&hide_thread=false “DE DONDE SACA LA PLATA EL CHATO PRADA PARA SU PROGRAMA EN LA TV PUBLICA”



En sus ultimos dias frente al noticiero de #America,Doman se despacho



“Quien paga los contratos ahi? los que aparecieron son del estado”



“De la noche a la mañana apareció un magazine, sin licitacion” pic.twitter.com/uKPtSLLe0X — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) July 24, 2024

"¿Está bien que Canal 7 gaste plata?", introdujo Doman. "¿Pero está gastando? ¿No son todas producciones privadas? (...) Tengo entendido que son todas producciones independientes", contestó el periodista Sebastián Pampito Perelló Aciar.

¿El Estado pone plata o no pone nada? Porque los contratos que andan dando vueltas, ¿quién los paga? (...) A mí me dijeron que se cerraba, se vendía. Está bien, en la Ley Bases lo sacaron. Yo pensé que iba a haber una programación donde se repetía material ¿El Estado pone plata o no pone nada? Porque los contratos que andan dando vueltas, ¿quién los paga? (...) A mí me dijeron que se cerraba, se vendía. Está bien, en la Ley Bases lo sacaron. Yo pensé que iba a haber una programación donde se repetía material

"¿Pero no está bueno que tenga una programación?", insistió Perelló Aciar. "No, yo estoy en desacuerdo", respondió categórico el ex Intratables, y agregó: "Es lo que ha dicho el Gobierno durante un año (...) Es más, agregó: ¿corresponde que Canal 7 disponga transmitir actos del Gobierno? ¿No era que la íbamos a cerrar?".

"Entonces queremos un canal del Estado. Pongámonos de acuerdo entre lo que decimos y lo que hacemos con el canal", espetó Doman.

image.png El Chato Prada continúa con su rol en LaFlia, pese a su supuesta pelea con Marcelo Tinelli.

"Yo lo que digo es, después de que el Congreso no les aprobó la idea que tenían que era cerrar Canal 7 me parece que merecemos una explicación pública de qué van a hacer (...) No estoy diciendo: 'Hay que cerrarlo, hay que abrirlo'. Pero tengamos una política, porque hasta ahora tenemos una confusión. Y de la noche a la mañana aparecen magazines", sostuvo el conductor.

En este contexto, Perelló Aciar retomó la palabra. "El programa de Denise Dumas me parece que está bien", aseguró el panelista, y agregó: "Es una producción del Chato Prada". Ante esto, Doman respondió: "¿Y de dónde saca la plata?". "Supongo que venderán publicidades", respondió Perelló Aciar, sin estar tan convencido.

"¿Es el único programa que va a dar una mega ganancia? Vamos a ver, a mí me hace dudar de afuera", sentenció Doman, aunque aclaró: "Parece que me la agarro el Chato, es un amigo. No me la estoy agarrando con nadie, estoy diciendo que no se explicó al público qué política hay con la TV Pública y de repente apareció un programa".

A partir del lunes que viene, el conductor pasará a ocupar la franja de 18:00 a 20:00 y conducirá Para que sepas, mientras que la mañana estará a cargo de Rolando Graña con una nueva edición de América Noticias.

-------

Más contenido en Urgente24:

Versiones de cambio de maquillaje en Energía, ¿o empujan a Rodríguez Chirillo?

El Indio Solari ya eligió: Cuál es el programa de streaming preferido del músico

Cáncer de estómago: Tenga cuidado con este alimento común