"El trabajo que has hecho es increíble, volver a la Argentina grande, eres presidente MAGA"

“Quiero felicitar al presidente electo, Donald Trump por su contundente victoria. Fue la remontada política más grande de la historia, enfrentando a todo el establishment e incluso poniendo en riesgo su propia vida. Hoy, el mundo es mucho mejor porque soplan vientos de libertad muchísimo más fuerte. Nosotros vamos a plantar en alto las ideas de la libertad”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1857237398175768969&partner=&hide_thread=false Trump saluda y agradece al presidente Milei por estar hoy en su discurso:



“Gracias por venir, es increíble como estás arreglando Argentina y es un honor que estes aquí”. pic.twitter.com/WQrYSJOrvz — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 15, 2024

Trump trazó las primeras líneas de su futura gestión

“Hoy nombré a Robert Kennedy Jr como encargado de la Salud en los Estados Unidos. Queremos que vengas con tus ideas. Lo hacés de corazón. Felicitaciones a ti y a tu familia”.

A la hora de abordar las cuestiones domésticas, se centró en frenar el alza de precios, especialmente para productos básicos.

“Vamos a derrotar a la inflación, los precios siguen siendo muy altos. Los víveres, la comida está cara. Esto es algo terrible- Además, vamos a bajar el precio de la energía porque nos consolidaremos como la mayor potencia mundial en este tema”.

Luego, volvió sobre su eje central de campaña, la inmigración ilegal que llega desde la Frontera Sur.

Hay países que están vaciando sus cárceles y nos envían a los convictos a Estados Unidos. La gente no quiere eso para nuestro país. Los carteles están trayendo drogas: en dos días han ocurrido cosas que no habían pasado en años. Sin embargo, luego de nuestro triunfo las caravanas en México se están dispersando, ya no quieren hacer el viaje. Hay países que están vaciando sus cárceles y nos envían a los convictos a Estados Unidos. La gente no quiere eso para nuestro país. Los carteles están trayendo drogas: en dos días han ocurrido cosas que no habían pasado en años. Sin embargo, luego de nuestro triunfo las caravanas en México se están dispersando, ya no quieren hacer el viaje.

Del encuentro también participaron el vicepresidente electo de Estados Unidos, JD Vance, y el multimillonario Elon Musk, quien se sentó en la primera fila del evento.

El magnate sudafricano, junto con el empresario Vivek Ramaswamy, ex candidato presidencial de los republicanos, va a eliminar agencias públicas y regulaciones que entorpecen la economía.

El multimillonario dueño de Twitter estará al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental en el futuro gobierno republicano.

La próxima cita de CPAC se dará entre el 19 y el 22 de febrero de 2024 en Washington. En esa ocasión será abierta para los simpatizantes quienes podrán acceder abonando U$S 100 por cada ticket.

