Analía Franchín destrozó a Wanda Nara en vivo: "Es una psicópata importante"

Analía Franchín y su dura frase sobre Wanda Nara

El intercambio se tornó más crítico cuando Pazos planteó que, de haber sido una mujer la que iniciara una nueva relación tras una separación escandalosa, las críticas serían mucho más despiadadas. Sin embargo, Franchín rechazó la idea de que se tratara de una cuestión de género y aclaró su postura: "Dejamé terminar de hablar. Vos decís 'no, porque ahora pobrecito… él es la víctima. En su momento fue pobrecita Wanda la víctima, y cuando Wanda lo cag* al marido con Icardi, lo mataron a Icardi, no a Wanda. Así que, no me vengas acá con estas cosas de género porque no tiene nada que ver con el machismo".