CFK le respondió a Milei por quitarle la jubilación y la ligó Martín y Zulema Menem

Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un “Tribunal de Honor” para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los ex Presidentes y ex Presidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un… pic.twitter.com/hMXHsIUUmx — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 14, 2024

Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner reiteró la "burrada" del Gobierno respecto de su decisión, y en un extenso párrafo le explicó lo siguiente:

"Y Milei… dejate de dar órdenes ilegales a los funcionarios que acá no hay obediencia debida. ¡Asesorate! La pensión de los ex Presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación".

Y siguió: "El mal desempeño de un Presidente sólo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de Juicio Político, durante el ejercicio del mandato. Por una razón muy sencilla Milei: sólo el pueblo, a través de sus representantes puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos Presidentes de la Nación. ¿Qué parte no entendés Milei? Derecho Constitucional básico. Pensar que hay gente que te votó creyendo que sabías mucho".

La ligaron los Menem

Por otro lado, la ex presidenta le recordó a Javier Milei que por ley, también le corresponde cobrar su pensión como viuda de Néstor Kirchner. Y en ese sentido, aprovechó de pegarle un palito a su propio jefe del oficialismo en Diputados, Martín Menem.

"Y a las viudas de los ex mandatarios, la pensión se les otorga exactamente por eso: por ser viudas de señores ex Presidentes de la Nación. Sino, preguntale a la viuda de De la Rúa, que cobra la misma pensión y, como te imaginarás, no lo hace por el buen desempeño en el cargo de quien fuera su marido; que se tuvo que ir en helicóptero de la Casa Rosada dos años antes de terminar su mandato, después dejar un tendal de muertos -literal- en Plaza de Mayo", dijo.

En esa misma línea, disparó: "Y si a ella no la podés contactar; preguntale a Martín Menem, tu Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, por qué cobra la misma pensión la tía Zulema, viuda de Carlos Menem, que se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia".

Justo sobre ese punto, el diputado nacional Germán Martínez también expresó su postura luego de la decisión de la quita de la jubilación de privilegio.

En la comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunió este jueves 14/11, Germán Martínez, jefe de la bancada de UxP en Diputados, aludió a la pensión que cobra Zulema Yoma por Carlos Saúl Menem.

"¿Por qué no le preguntan al presidente de esta cámara, si Zulema Menem cobra o no la pensión? Pregúntenle, ¿o se la va a sacar a Zulema?", se preguntó en referencia al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobrino del fallecido expresidente.

En esa misma línea, agregó que "el tío del presidente de esta cámara murió condenado en segunda instancia" en una de las dos causas judiciales que pesaban sobre el riojano.

"El tío del presidente de está cámara murió condenado en segunda instancia", afirmó el diputado Martínez. Y sentenció: "Si van a jugar a alcahuetes, bánquensela".