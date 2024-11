Contradicciones: Qué decía Javier Milei hace 6 meses sobre la jubilación de CFK

"A ver, lo voy a poner así...Escuchame una cosa Viale ¿Qué dije yo el 1 de marzo respecto a las jubilaciones de privilegio?", retrucó Milei. A lo que el periodista contestó: "Que a partir de ahora eso no va más".

"Ok, entonces si yo considero que no tiene que haber jubilaciones de privilegio...", retomó el mandatario, quien fue interrumpido por Viale para consultarle si él no tendrá jubilación de privilegio, a lo que Milei contestó: "Exacto, pero eso yo no lo puedo hacer hacia atrás porque es un derecho adquirido".

Ante el planteo de Milei, Viale le refutó: "Dejame expresar mi bronca porque una persona condenada por corrupción gane 15 millones de pesos".

"Vos expresas tu bronca, yo mi bronca la expreso golpeando mi bolsillo. Mirá lo indignado que estoy yo que directamente le pego un tiro a mi propio bolsillo", le respondió el Presidente.

Y resumió: "No puedo hacer nada con eso, pero sí puedo corregirlo hacia adelante y lo bueno es que yo empiece con el ejemplo ¿Al primero que le va a doler esa tajada a quién es? A mí mismo".

Sin embargo, el Presidente parece que cambió de opinión y su vocero presidencial, Manuel Adorni, contó que "por orden de Milei", se dará de baja ese beneficio a CFK.