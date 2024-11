Candidato para 2025: Cositorto dijo que Milei le robó la imagen del león

Sobre la causa de Villa María, Cositorto explicó que comenzó a partir de una mujer que "invirtió 600 dólares para estudiar coaching" y que debía cobrar 45 dólares "que no le pagaron en Villa María, que es otra empresa". Con la denuncia de 45 dólares, Companys pidió "31 allanamientos" y las "detenciones internacionales".

Cositorto dijo que a partir de su detención se cortó el círculo de pagos de Generación Zoe, que eran de 7,5% mensual en dólares. El imputado explicó que Generación Zoe operó en Buenos Aires y que no es una financiera, sino que abrieron "un fideicomiso, porque sí nos lo recomendaron los exjueces, abogados y los contadores".

Luego, el ex CEO explicó que nunca tuvieron la intención de estafar a nadie, porque, según él, "La gente cobró 31 meses en Argentina hasta que nos bloquean", y que al multiplicar el rendimiento mensual (7,5) por esos meses los inversores ganaron 230% por lo que "no hace falta preguntar mucho dónde está la plata. Primero que todo, en el bolsillo de la gente".

image.png Leonardo Cositorto.

Por otro lado, Cositorto dijo que la agencia Goya sí estafó a la gente en nombre de Generación Zoe, pero que no fue abierta por él, sino que es "una dependencia de Villa Crespo que le tomaron autos a la gente, sin 08, sin transferencia, nos sacaban plata de la empresa y después le devolvieron los autos a la gente".

El entrevistado dijo que también denunciará a Pablo Fleitas, el abogado querellante, "porque lo único que quiere es plata". Cositorto se refirió al acuerdo económico que alcanzaron los seis imputados y los 98 denunciantes, pero que los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo tiraron abajo.

"3.846 millones de dólares dijeron en La Nación + que yo tenía una billetera y el loco (por Fleitas) estaba atrás en un pasillo pidiendo 220.000 dólares para cerrar el juicio", dijo Cositorto. "Pero no me vengan a vender una condena alta y después a cominearme con 200.000 dólares", concluyó.

Por último, Cositorto aseguró que la causa en su contra es una cuestión política y aseguró que usó la imagen del león (símbolo de La Libertad Avanza) en su partido político mucho antes que el presidente Javier Milei. Además, el imputado aclaró que es libertario "desde mucho antes que empiece la era Milei".

Precisamente, el dueño de Generación Zoe anunció semanas atrás que se postularía como candidato a diputado nacional para las elecciones de 2025 y ahora anunció que la Cámara Electoral aprobó su partido político Despierta: " no me dejaron poner Argentina porque está prohibido, pero sí me lo aprobaron".

