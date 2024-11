Emilia Mernes: Furiosa reacción en el escenario y ¿palito para Duki?

"Voy a aclarar un par de cosas: yo no contraté a nadie para subir nada, no estoy intentando 'hace años' difundir esto y, por sobre todo, no mentí en absolutamente nada. Sol (su amiga) borró todo por pedido mío, porque no queríamos armar más quilombo de lo que se había armado. Que nadie salga a decir nada, deja mucho que decir. Piénsenlo", escribió esta chica en su Instagram. Después hay una serie de historias mostrando su chat con Duki, donde hasta su propio novio lo subió a redes.

image.png

Más contenido en Urgente24:

Fin de semana largo: Termas a pocos kilómetros de Buenos Aires

La serie alemana que llegó a Netflix y está entre las más vistas

Aerolínea ofrecerá vuelos directos en nuevo destino de Argentina

La nueva medida que lanzó Trenes Argentinos y afecta a los usuarios

Viajes a Brasil con pasajes y hotel gratis: Cómo acceder