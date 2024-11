Duki le habría sido infiel a Emilia Mernes y habló la tercera en discordia: "Es verdad"

image.png La conversación de Lula con Duki. (Foto: Lula/Minuto Neuquén).

La verdad de la infidelidad de Duki a Emilia Mernes

En diálogo con Minuto Neuquén, la tercera en discordia dijo: "Si ellos estaban juntos o no en ese momento, no lo sé, ni creo que lo sepamos porque no van a hablar y que ellos no digan nada al respecto también dice mucho. Pero las cosas pasaron así, tal cual lo conté; no soy ninguna mentirosa".

