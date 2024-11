Moria Casán habló sin filtros de Griselda Siciliani y la destruyó: "Te come..."

"Me encanta porque me hace muy divertida a mí. Me parece que es una mina copada. Supongo que todo esto le divertirá. Yo igual creo que tiene una cosa mala y es que quiere que todo el mundo la quiera y eso no puede ser. ¿Cómo te va a querer todo el mundo? Olvidate de eso, sos actriz", indicó Moria.