Victoria Villarruel remató a CFK : "Es una humillación enorme para el pueblo argentino"

Más allá del fallo de Casación, la defensa de la ex jefa de Estado apelará ante la Corte Suprema de Justicia.

Fallo de Casación

Conocida la novedad, Urgente24 se ocupó de revisar las opiniones del cuadro político que siguió el desarrollo del Caso Vialidad:

El peronismo denuncia "proscripción", la Izquierda habla de "avance antidemocrático", y el PRO y La Libertad Avanza celebran el fallo.

Desde todo el arco político opinan en X tras la sentencia confirmada contra la expresidenta.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja q ue tuvo un enfrentamiento con CFK por la presidencia del PJ semanas atrás, salió a respaldarla.

"Quiero solidarizarme con CFK ante la gran injusticia que vivió siendo acusada falsamente y condenada. Nadie pudo demostrar su culpabilidad y, sin embargo, fue señalada y enfrentó argumentos mentirosos e insolventes, producto de años de relato malicioso en su contra a través de los medios de comunicación y redes sociales".

"No hubieron ni hay pruebas de nada, solo hay saña para estigmatizarla y perseguirla con violencia. Hasta un intento de magnicidio tuvo ¿No les parece suficiente ya?", escribió en su cuenta de X Quintela.

Luego, desde el kirchnerismo, muchos salieron a hablar de "proscripción" y de "jueces amigos de Macri". También el gobernador bonaerense Axel Kicillof habló de "farsa jurídica" y expresó su "acompañamiento y solidaridad" hacia CFK. "Lawfare de manual para disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos", escribió.

Entorno político

Desde la Izquierda, Myriam Bregman opinó que "el fallo condenatorio de CFK es muy grave, por lo anunciado y previsible de la condena, por las manipulaciones que sufrió la causa y porque los jueces se reservan la facultad de decidir quién puede ser candidato/a. En los próximos días quieren legalizar esa judicialización de la política con la sanción de la ley de'Ficha Limpia'. Todo avance antidemocrático debe ser repudiado. Lejos estamos de que se investigue la corrupción con estos métodos".

Por su parte, Gabriel Solano (Partido Obrero) habló de "persecución judicial" contra la ex presidenta, aunque no negó hechos de "corrupción". "Los hechos de corrupción que se le imputan a CFK son del mismo calibre de los que cometieron otros gobiernos pasados y también el presente, pero la Justicia actúa de un modo distinto a unos y a otros. ¿O acaso la patria contratista no hizo negociados enormes con Macri? ¿O Sturzenegger no estuvo procesado por años por el escandaloso negociado del Megacanje del 2001 y Macri lo designó como presidente del BCRA? ¿O Milei no ha calificado como héroes a los empresarios que evaden y fugan? Por este motivo denunciamos tanto la corruptela de todos los gobiernos capitalistas, incluidos los kirchneristas, como al Poder Judicial que invoca una supuesta lucha contra la corrupción para establecer proscripciones políticas y electorales de la oposición".

Desde la vereda del PRO y La Libertad Avanza, celebraron el fallo judicial. "No es proscripción, es Justicia", tuiteó el PRO. María Eugenia Vidal, en tanto, destacó que CFK fue condenada "por robarle al Estado argentino".

De LLA, se expresaron, entre otros, José Luis Espert ("chorra de cuarta") y Lilia Lemoine ("CFK inhabilitada para seguir robando en política").

Luego, el propio Javier Milei se expidió sobre el tema: "Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción".

