Lilia Lemoine cruzó al streaming libertario Carajo: "Funcional al kirchnerismo"

Yo tengo una postura muy específica respecto a estos temas. Me importa tres hectáreas de verga lo que hagan mientras nos voten todo, lo único que tienen que hacer es levantar la mano. Lo demás me importa un carajo. Obviamente yo prefiero, personalmente, que se queden callados, que no digan absolutamente nada, que no opinen

"Mucho NPC se alerta cuando le habla Lemoine y después lo asocia a La Libertad Avanza y dice 'Estos son unos mamarrachos' porque Lemoine habla. Entonces, vos querés las dos cosas: que no levante la perdiz, que las 'mabeles' no se asusten cuando ven a una Lemoine y en paralelo querés la lealtad de que voten lo que haya que votar", analizó Juan Fernández en última instancia.

Sin embargo, esto no impidió la reacción de Lemoine, quien tildó a Promanzio y al influencer de "randoms" y sostuvo que estaban replicando los mismos dichos que los grupos opositores.

Lilia Lemoine contra Villarruel: "La peor Vicepresidente de la historia"

Mucho se ha hablado de la tensión en el vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Pero ahora la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine fue más allá y lanzó durísimas críticas contra la vicepresidenta.

En su cuenta de X (Twitter) Lemoine escribió: "Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de De la Rúa".

image.png

Luego, ante los comentarios de varios usuarios, la diputada libertaria -que no es la primera vez que ataca a Victoria Villarruel- continuó con las críticas.

De hecho, ante una pregunta acerca de si es "peor que Cristina", respondió: "Cristina lo puso a Alberto... y al final no lo envenenó. Es decir, Alberto le debió a Cristina ser presidente".

Así, Lemoine insiste en la idea de que Villarruel llegó a vicepresidenta "colgada" de Javier Milei y que ahora, en el cargo, lo está traicionando y "rompe" La Libertad Avanza.

"Se equivocó y mal", consideró.

Al momento de publicar esta nota, Victoria Villarruel -quien sigue con su agenda propia- no había respondido.

image.png

image.png

image.png

