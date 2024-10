Tras enojar a Javier Milei, Victoria Villarruel llega a Vaca Muerta con agenda petrolera

La llegada de la vicepresidenta coincidirá con la realización de un nuevo encuentro de Argentina-Texas Summit Energy, que se realizará el martes, y de la Expo Oil&Gas, que arranca el próximo miércoles La llegada de la vicepresidenta coincidirá con la realización de un nuevo encuentro de Argentina-Texas Summit Energy, que se realizará el martes, y de la Expo Oil&Gas, que arranca el próximo miércoles

Según el primer sitio mencionado, no se descarta tampoco un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa, quien la podría recibir en el aeropuerto Presidente Perón a la hora del arribo a la ciudad de Neuquén.

Cabe mencionar también que se esperaba la presencia de Eduardo Rodríguez Chirillo antes de que dejara su cargo como secretario de Energía de la Nación...

La visita de Victoria Villarruel a Isabel Perón

Victoria Villarruel viene de ser noticia la semana pasada por su visita a la expresidenta Isabel Martínez de Perón en conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. "Quiero reivindicar su figura", dijo en la red social X antes de inaugurar un busto de la dirigente en el Senado.

villarruel con isabel perón.jpeg Victoria Villarruel viene de ser noticia por su visita a la expresidenta Isabel Martínez de Perón.

En tanto, ayer Javier Milei, en la entrevista que dio en 'TN', polemizó con la visita y dijo que no lo hubiera hecho. "Pero no somos manada. Ella tiene una visión de las cosas y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro", planteó el presidente.

