“Ocurrió en la Basílica de Luján lo mismo que pasó el 2 de abril: son fechas que deberían unirnos y no deberían politizarse, prefiero estar entre la gente ” sostuvo Victoria Villarruel tras hacerse presente en la Basílica de Almagro María Auxiliadora, ubicada sobre avenida Yrigoyen.
LA VICE, CONTRA TODOS
Villarruel "la misa de Luján se había politizado, estaba lo peor de la casta"
La vicepresidenta no concurrió a la misa oficial por el primer aniversario de la muerte de Francisco pero visitó María Auxiliadora, donde el Papa fue bautizado.
"La ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo al Papa", disparó.
Anochecer de un día agitado
La vicepresidenta decidió no asistir por la tarde a la misa en homenaje al Papa Francisco que se celebró en la Basílica de Luján, pese a haber confirmado previamente su presencia.
La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo.
Entre los asistentes se encontraban también miembros del gabinete nacional y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Según el periodista Luis Majul, Villarruel puso una serie de exigencias protocolares que no pudieron ser atendidas.
La explicación que dieron cerca de Villarruel
“No puede estar sentada allí, de ningún modo”, señalaron cerca de la Vicepresidenta, a pesar de que le habrían ofrecido una silla especial ya que por estas horas está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y es la máxima autoridad de la Nación.
Allegados a Villarruel señalaron que igualmente rindió homenaje al pontífice en otro ámbito.
“Honró al Papa donde tenía que estar, en la Basílica María Auxiliadora, donde se bautizó Francisco ”, indicaron.