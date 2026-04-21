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LA VICE, CONTRA TODOS

Villarruel "la misa de Luján se había politizado, estaba lo peor de la casta"

La vicepresidenta no concurrió a la misa oficial por el primer aniversario de la muerte de Francisco pero visitó María Auxiliadora, donde el Papa fue bautizado.

21 de abril de 2026 - 20:33
Victoria Villarruel en María Auxiliadora

Victoria Villarruel en María Auxiliadora

“Ocurrió en la Basílica de Luján lo mismo que pasó el 2 de abril: son fechas que deberían unirnos y no deberían politizarse, prefiero estar entre la gente ” sostuvo Victoria Villarruel tras hacerse presente en la Basílica de Almagro María Auxiliadora, ubicada sobre avenida Yrigoyen.

"La ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo al Papa", disparó.

Hoy, hay que recordar al Papa, no hay lugar para otra cosa. Francisco nos dejó un montón de enseñanzas, entre ellas el querernos entre los argentinos. En la ceremonia de Luján estaba lo peor de la casta política, sin puntualizar. Soy coherente con mis creencias. Quiero estar entre mis compatriotas. Hoy, hay que recordar al Papa, no hay lugar para otra cosa. Francisco nos dejó un montón de enseñanzas, entre ellas el querernos entre los argentinos. En la ceremonia de Luján estaba lo peor de la casta política, sin puntualizar. Soy coherente con mis creencias. Quiero estar entre mis compatriotas.

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Anochecer de un día agitado

La vicepresidenta decidió no asistir por la tarde a la misa en homenaje al Papa Francisco que se celebró en la Basílica de Luján, pese a haber confirmado previamente su presencia.

La decisión respondió a su negativa a compartir espacio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al alto funcionario. La decisión respondió a su negativa a compartir espacio con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al alto funcionario.

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo.

Entre los asistentes se encontraban también miembros del gabinete nacional y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Según el periodista Luis Majul, Villarruel puso una serie de exigencias protocolares que no pudieron ser atendidas.

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La explicación que dieron cerca de Villarruel

“No puede estar sentada allí, de ningún modo, señalaron cerca de la Vicepresidenta, a pesar de que le habrían ofrecido una silla especial ya que por estas horas está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y es la máxima autoridad de la Nación.

Allegados a Villarruel señalaron que igualmente rindió homenaje al pontífice en otro ámbito.

“Honró al Papa donde tenía que estar, en la Basílica María Auxiliadora, donde se bautizó Francisco ”, indicaron.

En ocasiones anteriores, la vicepresidenta ya había tomado distancia de actos oficiales. Por ejemplo, no estuvo en la vigilia multipartidaria en Tierra del Fuego, antes del feriado del 2 de abril. En cambio, optó por asistir a una actividad en el municipio bonaerense de Chivilcoy, gobernado por Guillermo Britos, dirigente cercano a su espacio. En ocasiones anteriores, la vicepresidenta ya había tomado distancia de actos oficiales. Por ejemplo, no estuvo en la vigilia multipartidaria en Tierra del Fuego, antes del feriado del 2 de abril. En cambio, optó por asistir a una actividad en el municipio bonaerense de Chivilcoy, gobernado por Guillermo Britos, dirigente cercano a su espacio.

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