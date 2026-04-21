Villarruel "la misa de Luján se había politizado, estaba lo peor de la casta"

La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el arzobispo Marcelo Colombo.

Entre los asistentes se encontraban también miembros del gabinete nacional y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Según el periodista Luis Majul, Villarruel puso una serie de exigencias protocolares que no pudieron ser atendidas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046729169896083849&partner=&hide_thread=false MAJUL QUEDÓ IMPACTADO POR EL EXTRAVAGANTE PEDIDO DE VICTORIA VILLARRUEL EN LA BASILICA DE LUJAN



“Pidiendo estar absolutamente sola en una fila, la primera, alejada de todo el resto de la dirigencia política” @JMilei @majulluis pic.twitter.com/GXA2zKqwDw — Agarra la Pala (@agarra_pala) April 21, 2026

La explicación que dieron cerca de Villarruel

“No puede estar sentada allí, de ningún modo”, señalaron cerca de la Vicepresidenta, a pesar de que le habrían ofrecido una silla especial ya que por estas horas está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y es la máxima autoridad de la Nación.

Allegados a Villarruel señalaron que igualmente rindió homenaje al pontífice en otro ámbito.

“Honró al Papa donde tenía que estar, en la Basílica María Auxiliadora, donde se bautizó Francisco ”, indicaron.

En ocasiones anteriores, la vicepresidenta ya había tomado distancia de actos oficiales. Por ejemplo, no estuvo en la vigilia multipartidaria en Tierra del Fuego, antes del feriado del 2 de abril. En cambio, optó por asistir a una actividad en el municipio bonaerense de Chivilcoy, gobernado por Guillermo Britos, dirigente cercano a su espacio. En ocasiones anteriores, la vicepresidenta ya había tomado distancia de actos oficiales. Por ejemplo, no estuvo en la vigilia multipartidaria en Tierra del Fuego, antes del feriado del 2 de abril. En cambio, optó por asistir a una actividad en el municipio bonaerense de Chivilcoy, gobernado por Guillermo Britos, dirigente cercano a su espacio.