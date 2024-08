Lilia Lemoine quiso arruinar a Villarruel y terminó incendiando a Patricia Bullrich

"Para taparlo hace un acto para decir que va a meter a los montoneros presos. ¿Quiénes van a meter presos? porque el poder ejecutivo no es el poder judicial. En segundo lugar, por qué la vice persigue a gente en democracia. Y tercero, nos va a meter presa a la ministra de seguridad que está trabajando bien", afirmó Lemoine.

En la misma línea, dijo que la presidenta del Senado tiene su agenda aparte y que actúa como si fuera un gobierno aparte. “Pero Villarruel no puede ser un gobierno dentro del Gobierno porque sus funciones no se lo permiten. Por eso digo que los argentinos no se preocupen porque no es un problema institucional. Si ella renunciara a su función en el Senado y se fuera como el Chacho Álvarez, ahí tendríamos un problema”, concluyó.