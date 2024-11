Miércoles 13, en manos de Casación: CFK imita a Lula y Trump

La mayoría cree que el fallo judicial será adverso a Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Su libertad ambulatoria y su participación política quedará en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación (Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña): ¿Confirmará la condena ya declarada de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la titular designada del Consejo Nacional del Partido Justicialista o elevará la pena a 12 años por el delito de asociación ilícita, tal como solicita la Fiscalía. En tanto, la defensa de CFK pide la revocación de los acusados. Todas las partes podrán apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que no tiene plazos. Javier Milei sueña con una polarización con ella porque cree que le gana y se queda (gratis) con la porción del PRO que todavía retiene Mauricio Macri. En cuanto a ella, ya no podrá elegir, si hubiese condena, cualquiera sea. Arrinconada, tal como Donald Trump o Luiz Inácio Lula da Silva, tendrá que batallar por su rehabilitación. Ella siempre intentó evitar esta instancia pero su estrategia judicial fue un desastre. La denuncia de 'lawfare' no funcionó. El tema inspiró a Oberdán Rocamora para publicar en Jorge Asis Digital una columna titulada "La delincuencia al poder / Lula, Trump, La Doctora - Cadena judicial del error":