FIFA avaló al DT argentino Cristián Díaz y Alianza Lima deberá indemnizarlo por despedirlo

“Hubo incumplimiento de contrato por no ponerlo en funciones y por la negligencia de todo lo vivido, por haberlo hecho renunciar en un club en donde él estaba cómodo y no darle las funciones que rezaba el acuerdo que tenían ambas partes. Tras la firma, a los tres días un abogado con poder de Alianza nos contactó y nos dijo que por fuerza mayor, que no podrían defender la integridad física del entrenador, que no estaban dadas la seguridad y un montón de cosas, como si el país estaría en estado sumamente grave, puras ‘pavadas’ que no tenían nada que ver con la decisión que ellos habían tomado”, manifestó el agente de Díaz para el medio de comunicación peruano.