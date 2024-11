Telefe toma cartas en el asunto: Qué pasará con Callejero Fino

Telefe analiza la continuidad de Callejero Fino en Bake Off

Fuera del estudio, la controversia se intensificó aún más en las redes sociales. En X, los comentarios fueron tan variados como intensos. Por un lado, hay quienes critican duramente a Callejero Fino, considerando su comportamiento como una falta de respeto al programa. "Va cuando quiere, si le dan el premio a él es el programa más trucho del mundo. No se lo merece", escribió @VeronicaGuerin3, visiblemente indignada. Otros, como @Calista__Bates, no dudaron en manifestar que su eliminación sería lo más justo: “Lo tienen que eliminar no es justo para los demás. Falta de compromiso”.