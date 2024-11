El paso a paso para ganar espacio en Gmail sin ningún costo

Sin embargo, a pesar de su masividad, no todos los usuarios se toman el tiempo necesario para mantener su bandeja de entrada organizada. Si bien muchas personas ya no revisan su correo con la misma frecuencia que antes, las consecuencias de no limpiar la casilla de Gmail pueden ser mucho más graves de lo que parece. A medida que la casilla se llena de mensajes, el rendimiento del dispositivo también se ve afectado, por lo que realizar una limpieza periódica no solo mejora la experiencia en Gmail, sino también en el resto de las aplicaciones.