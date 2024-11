Sigue creciendo el precio internacional de la carne vacuna

Desde Brasil

En Brasil, el ciclo ganadero experimenta un cambio anticipado que reduce la oferta de ganado listo para faena, impulsando los precios del ganado en pie. El Indicador de Ganado en Pie CEPEA/B3, referencia del mercado de São Paulo, registró en octubre una suba real del 16% mensual, acumulando un alza superior al 40% en los últimos dos meses.

Las exportaciones de carne vacuna reflejan este incremento, con un precio promedio de US$ 4.660 por tonelada, superando los US$ 4.410 registrados en julio.

Estados Unidos: Un jugador clave

El aumento en los precios de exportación de Brasil es posible gracias a la firme demanda de Estados Unidos. Según el USDA, las importaciones estadounidenses de carne vacuna crecieron un 18% en valor entre enero y septiembre, totalizando cerca de 8.000 millones de dólares.

Esta demanda adicional permite a Brasil y a otros exportadores competir con mayor solidez frente a China, elevando así las cotizaciones globales.

Impacto en Argentina

Para Argentina, la recuperación de los precios internacionales representa una oportunidad para mejorar los márgenes de la industria exportadora, actualmente afectados por la baja competitividad cambiaria. Según APEA (Asociación de Productores Exportadores Argentinos), los precios de los principales cortes exportados a China subieron entre 100 y 200 dólares en el último mes. Algunos ejemplos son Garrón y Brazuelo (US$ 4.700), Bola y Cuadrada (US$ 5.000) y otros cortes, entre US$ 4.000 y US$ 4.400 por tonelada, niveles que superan en un 10% los valores de hace un año.

Las próximas semanas, coincidiendo con el pico de demanda china, presentan una ventana de oportunidad para trasladar esta recuperación de precios internacionales a los valores de la hacienda en pie en Argentina. Esta mejora ya comenzó a percibirse en el precio de la vaca y podría extenderse a otras categorías, en la medida en que Argentina incremente su diversificación hacia otros mercados, fortaleciendo su posición en el mercado global de carne vacuna.

