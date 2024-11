7 años del ARA San Juan: 19 familias faltaron al acto de Luis Petri en Mar del Plata

Al solo efecto de reducir al máximo la politización del evento la Armada dispuso que hubiera un solo orador siendo el elegido el actual comandante de fuerza Capitán de Navío, Daniel Alfredo Corvalán.

Embed Luis Petri entrego banderas a los familiares de fallecidos del ARA San Juan pero 19 familias o no fueron o estando presentes se negaron a recibirlo de manos del ministro. pic.twitter.com/2tbfS2H9FV — Urgente24.com (@U24noticias) November 15, 2024

Banderas conmemorativas

Luego de la oración y colocación de ofrendas, Petri junto al Jefe de la Armada procedieron a la entrega a cada uno de los familiares presentes un cofre de madera con una bandera de guerra en su interior y una nota de condolencias, no obstante, de las 44 familias que representan a la totalidad de la tripulación caída 19 no participaron del acto o estando presentes no se acercaron a recibir su cofre.

Desde el Ministerio de Defensa le aclararon a este cronista que las 44 familias habían sido invitadas y que las que no asistieron no lo hicieron por decisión propia.

No obstante, en comunicación con Urgente24, algunos familiares reprocharon al ministerio la falta de empatía al haberse negado a abonar al menos un pasaje en micro para familiares que viven en los extremos sur y norte del país y que carecen de recursos para afrontar traslado y alojamiento. “El ministerio nos negó la posibilidad de alojarnos en la base o en hotel naval con lo cual no pudimos asistir. Es extraño que ahorraran en eso cuando movilizaron al rompehielos para que sirva de escenografía al acto gastando miles de dólares”, sostiene la hermana de un tripulante.

Jorge Frías, familiar de otro marino tripulante del San Juan y delegado de la Liga Naval Argentina en Mar del Plata, sostuvo como contrapartida que es muy difícil juzgar que es mejor o peor en circunstancias como esta ya que ni el ministro era ministro al momento del naufragio ni las autoridades navales presentes tenían la jerarquía suficiente en aquel momento para haber decidido las distintas medidas adoptadas oportunamente.

“El acto estuvo bien organizado salvo algún detalle, pero poner énfasis en ello sería buscar la perfección, estoy satisfecho”, sentenció Frias, quien a su vez sufrió hace años un naufragio como tripulante de un buque pesquero. En el accidente perdió la vida su hermano también miembro de la tripulación.

La hermana del cabo 1ro. (PM), Daniel Polo -presente en la ceremonia-, reclamó a las autoridades ministeriales por lo que considero falta de organización y por haber suprimido la ya tradicional entrega de rosas para que los familiares depositen en el lugar del homenaje. “Al menos nos lo hubieran dicho y las traíamos nosotros”.

Otras voces también elevaron su protesta por haberse realizado el homenaje dentro de la base naval. Aunque el argumento oficial de la Armada tiene más apoyos que rechazo.

ARA San Juan ARA San Juan y su tripulación.

Ausencias notables

No pasó desapercibo al momento de la entrega de los cofres con el pabellón nacional, la ausencia de familiares del Comandante del San Juan Capitán de Navío (PM), Pedro Fernández, como así también de los deudos de quien fuera segundo comandante Capitán de Fragata (PM ), Jorge Bergallo, cuyo padre, el Capitán de Navío, Jorge R Bergallo, no solo fue comandante del mismo submarino sino que además integró la junta de expertos que dictaminó acerca de las posibles causas del naufragio.

Algunos familiares presentes optaron por no acercase a recibir su cofre argumentando que prefieren hacerlo a puertas cerradas evitando el contacto con funcionarios políticos.

En dialogo con medios de prensa locales, Petri quien en su rol de diputado nacional integró la comisión bicameral que investigó las responsabilidades políticas de la tragedia, sostuvo: “Esperamos que se sepan las causas del hundimiento” – algo que por estos días está zanjado para las autoridades navales-.

Asimismo, el funcionario destacó que la Jueza Marta Yañez ( a cargo de la instrucción de la causa judicial que busca determinar responsabilidades penales) ordenará pericias técnicas sobre las más de 67000 imágenes aportadas por Ocean Infinity que muestran los restos del submarino a casi mil metros de profundidad.

Según lo ya manifestado por diversos peritos navales, la pericia a la que se refirió Petri no guarda relación con el aporte de datos sobre las causas del siniestro, sino que obedecen al pedido de una de las querellas para determinar si son auténticas.

“Hasta el momento la pericia fotográfica no se pudo llevar adelante porque el juzgado no tiene fondos para ordenar la contratación de un perito independiente que no sea parte ni de la Armada ni de la Prefectura Naval o de la Marina Mercante Argentina por lo que solo queda recurrir a peritos extranjeros lo que en el corto plazo no parece posible”. Sostiene uno de los peritos navales que asesoró a las autoridades judiciales.

En otro orden casi toda la comunidad militar considera que esta causa terminará en una vía muerta ya que ni la jueza Yañez ni la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que llevará adelante el juicio oral de al menos cuatro altos jefes militares está en condiciones de llegar a la verdad por falta de conocimientos técnicos.

Ex auditor de la Armada Argentina:

Es la primera consecuencia grave derivada de la abolición del Código de Justicia Militar que llevó adelante Nilda Garré. De haberse juzgado este hecho en sede militar ya estaría totalmente resuelto, pero solo hubo una parodia de “Consejo Supremo” donde jueces y fiscales eran oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea y que terminó destituyendo al por entonces Capitán de Navío Claudio Villamide quien si bien perdió su grado militar fue compensado con el otorgamiento del titulo de Capitán del Ultramar, empleo que ejerce actualmente con un salario superior al de todos los jefes de fuerza sumados. Es la primera consecuencia grave derivada de la abolición del Código de Justicia Militar que llevó adelante Nilda Garré. De haberse juzgado este hecho en sede militar ya estaría totalmente resuelto, pero solo hubo una parodia de “Consejo Supremo” donde jueces y fiscales eran oficiales del Ejército y de la Fuerza Aérea y que terminó destituyendo al por entonces Capitán de Navío Claudio Villamide quien si bien perdió su grado militar fue compensado con el otorgamiento del titulo de Capitán del Ultramar, empleo que ejerce actualmente con un salario superior al de todos los jefes de fuerza sumados.

------------------

Más contenido en Urgente24:

Fin de semana largo: Termas a pocos kilómetros de Buenos Aires

La serie alemana que llegó a Netflix y está entre las más vistas

Aerolínea ofrecerá vuelos directos en nuevo destino de Argentina

La nueva medida que lanzó Trenes Argentinos y afecta a los usuarios

Viajes a Brasil con pasajes y hotel gratis: Cómo acceder