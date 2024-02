Renunció a Contenidos Públicos el productor vinculado con Juan Cruz Ávila

Con esta operación chúpenme un huevo. No tengo nada que ver con Ávila y esto es un intento de involucrarme en algo que desconozco. No me engancho en nada con el Estado. No pongo gente en el Estado. No tengo vínculo con los medios del Estado ni me interesan Con esta operación chúpenme un huevo. No tengo nada que ver con Ávila y esto es un intento de involucrarme en algo que desconozco. No me engancho en nada con el Estado. No pongo gente en el Estado. No tengo vínculo con los medios del Estado ni me interesan

Y agregó: "Me cruce con Ávila hace un tiempo porque me hizo una oferta laboral que rechacé porque no quiero trabajar con Ávila y elijo trabajar en Neura".

image.png

Fantino dijo que no creía que hubiese "mala leche" de LPO y prefería creer en que la desinformación ocurrió "de buena fe", sólo una información incorrecta que recibió el medio.

Pero también dijo que la nota era una "berretada", antes de afirmar que hace 10 años no trabaja con Ávila (fue productor de Animales Sueltos pero se fue entre 2016 y 2017) con la excepción de una breve etapa en ESPN "lamentablemente" porque no comparte "las ideas artísticas de Ávila".

Por si faltara subrayarlo, Fantino dijo: "Nada que ver yo con Ávila ni con la gente que trabaja con Ávila. No soy socio de Ávila y me da por las pelotas que me involucren con Ávila".

-------

