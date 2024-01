Revés para Juan Cruz Ávila: Se cayó su interventor de RTA

El torneo se realizará en junio en Miami, ciudad donde juega Lionel Messi y se descuenta que habrá millones de dólares en sponsors y derechos de imagen. De ese negocio vive en parte Ávila como programador de ESPN, que quedó fuera de toda transmisión oficial durante el Mundial de Qatar que sólo pudieron emitir la TV Pública y TyC Sports El torneo se realizará en junio en Miami, ciudad donde juega Lionel Messi y se descuenta que habrá millones de dólares en sponsors y derechos de imagen. De ese negocio vive en parte Ávila como programador de ESPN, que quedó fuera de toda transmisión oficial durante el Mundial de Qatar que sólo pudieron emitir la TV Pública y TyC Sports

image.png RTA posee los derechos sobre los torneos de la Selección Argentina, los cuales sólo comparte con TyC Sports.

LPO agregó que el otro negocio que interesaría a Ávila sería la venta de los terrenos ubicados en Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, los cuales por su ubicación y tamaño se estima que su valor sería varios cientos de millones de dólares.

El terreno, explicaron a LPO fuentes al tanto de las primeras conversaciones, sería parte de una donación con cargo que dificulta su venta. "Es difícil y seguramente la Ciudad va a querer opinar, pero el negocio es incalculable", explicó la fuente

Un dato no menor a tener en cuenta es que Ávila no sólo goza de una relación con Milei, sino también con Mauricio Macri, la cual ha quedado demostrada ante la evidente cercanía del ex Presidente con el canal de noticias del diario La Nación.

