Tensión en ESPN: Mariano Closs se agarró con el Chavo Fucks

''Si, yo estuve acá, yo viajé, yo estuvo acá. No me expliques el partido porque yo estuve acá'', frenó en seco Closs.

image.png Diego Latorre y Mariano Closs encabezan las transmisiones de la Copa Libertadores en Star+.

No es la primera vez

Closs y Fucks ya habían tenido un entredicho al aire en enero de este año, aunque en aquella oportunidad el eje fue el desempeño de Fernando Gago, ex técnico de Racing.

La discusión inicio cuando Fucks remarcó los errores que, según su mirada, había tenido el técnico de la Academia y que ameritaban mayores críticas que las que usualmente recibe por parte de sus colegas.

Ante esto, y mientras varios panelistas sostenían que el trabajo de Gago tenía más aspectos positivos que negativos, el conductor aprovechó para dar su mirada y objetar la mirada de su compañero.

¿Por qué querés invalidar lo que pensamos?. Nos querés convencer a todos de que Gago es un técnico mediocre, nos quisiste convencer de que Gallardo no es buen técnico, de que Gago no es buen técnico. ¿Qué técnico te gusta? ¿Qué fútbol te gusta? porque casi todo lo que vemos, no te gusta. Lo criticabas siempre a Gallardo y decías que se lo endiosaba y ahora con Gago decís lo mismo ¿Por qué querés invalidar lo que pensamos?. Nos querés convencer a todos de que Gago es un técnico mediocre, nos quisiste convencer de que Gallardo no es buen técnico, de que Gago no es buen técnico. ¿Qué técnico te gusta? ¿Qué fútbol te gusta? porque casi todo lo que vemos, no te gusta. Lo criticabas siempre a Gallardo y decías que se lo endiosaba y ahora con Gago decís lo mismo

Como respuesta, Fucks sostuvo que a él siempre le gustó el trabajo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate y que también aprecia a Gago: ''A mí también me gusta como juega, pero en los momentos decisivos se cayó''.

Pero, recalcó que su molestia está en los halagos que estos dos entrenadores suelen recibir por parte de los analistas: ''El periodismo tiene que tener sentido crítico, sino no es periodismo''.

''No des cátedra de periodismo'', replicó entonces Closs.

--------

Más contenido en Urgente24:

Lionel Messi llega a los eSports: Será socio del Kun Agüero

1.196 'carpetas' tenía un espía: Massa; Milei, Bullrich, HRL

Massa tiene ministro de Economía: Alguien de "afuera" y opositores en el BCRA

Fracasó el pedido de UxP para que Macri no salga del país