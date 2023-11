Massa Cadena 3.jpg Sergio Massa y su entrevista en Cadena 3.

En cuanto a su gestión económica, Sergio Massa fue consultado por los datos negativos sobre inflación y devaluación. “Me gustaría dejar sentado una cosa. Argentina tenía proyectado 100.000 millones de exportaciones y los cordobeses saben mejor que nadie que vivimos la peor sequía de la historia. Perdimos prácticamente el 21% del total de las exportaciones. Eso cambió la capacidad de fortalecer la moneda. La inflación y la devaluación son consecuencia directa de eso”, indicó.

Además, el candidato de Unión por la Patria aseguró que su meta inicial de Gobierno será el déficit cero y el incremento de las exportaciones. Y cargó duro contra la deuda con el FMI, a la que calificó como “un ancla irremontable” si no hay acuerdos políticos de todos los sectores.

“Argentina tiene el año que viene bajo nivel de vencimiento y alto nivel de exportaciones. Eso va a revaluar nuestra moneda y nos va a permitir enfrentar la inflación. Argentina tiene que recuperar el crédito externo con orden fiscal y superávit comercial. Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza, va a ser alguien de otro sector político”, anunció. Según Massa, el nombre del encargado de la cartera económica ya está confirmado, pero será anunciado “oportunamente”.

Respecto al armado de su eventual gabinete, Massa aseguró que rechaza la idea de “lotear gobiernos”. “Eso de alguna manera lastima. Si le puedo decir que la mitad del directorio del Banco Central va a ser de la oposición”, confirmó.

En relación al juicio a la Corte Suprema, Massa destacó que “no es momento”. “Estamos en un momento electoral. Entiendo que se puede ensuciar cualquier acusación, sea cierta o falsa, con el proceso electoral. No conozco las acusaciones. No puedo aseverar que esté bien o mal. Si hay una cuestión política, me parece sumamente inoportuna”, confesó.

De cara a fin de año, el ministro de economía aseguró que el “sistema de deuda a nivel doméstico es absolutamente administrable, no hay que asustar a la gente”. Así, intentó transmitir seguridad sobre el camino a seguir luego del 19 de noviembre.

Para Sergio Massa, Córdoba es un recinto clave de cara al balotaje contra Javier Milei. Si bien el libertario se impuso en esa provincia en las generales, el candidato del oficialismo buscaría cosechar más del 30% de los votos, una cifra que le permitiría destrabar la presidencia.

Sergio Massa en Siempre Juntos (Mesa de Café)

