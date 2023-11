Sergio Massa y biocombustibles: Se anuncian nuevas medidas

Reglamentación de precios de Biocombustibles

Viaje con la SUBE

Tal como informó Urgente24 en: Córdoba se SUBE: Massa rompió el cerco schiarettista, desde Río Cuarto, Sergio Massa oficializó el desembarco del sistema SUBE de transporte para Córdoba. La gestión de los boletos pasará a manos del Ministerio de Transporte de la Nación en las 7 principales ciudades de la provincia, incluyendo Córdoba Capital.

El cambio, que se viene trabajando hace meses, representa una concesión política muy importante en favor del candidato de Unión por la Patria. En ese orden, el desembarco del Sistema Único de Boleto Electrónico en la capital provincial y adelantado por La Voz, fue lo que generó más ruido.

Con la presencia del secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba Capital, Marcelo Rodio, Massa logró sellar la implementación del sistema controlado por Nación y se alzó con un trato de alto contenido político. Sobre todo luego del rechazo expresado por el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien lo acusó de ser funcional al kirchnerismo.

"Venir a Río Cuarto me genera una enorme felicidad y también muy lindos recuerdos. Me recuerda a alguien que me enseñó a querer a Córdoba y la unión nacional, por la que tanto peleó el querido amigo José Manuel de la Sota", dijo Massa en su discurso. Así, el candidato de Unión por la Patria buscó acercarse a la militancia peronista de Córdoba.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJSchiaretti%2Fstatus%2F1720427418161238132%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1720427418161238132%7Ctwgr%5E35f416891a92501a1d48d7e09f3a8be120fe1bd4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fcordoba-se-sube-massa-rompio-el-cerco-schiarettista-n563214&partner=&hide_thread=false Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa.

A los #40AñosDeDemocracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes.

Si… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 3, 2023

La presencia de Rodio en Río Cuarto, sumada a la sesión del sistema de boletos y subsidios para el transporte urbano a Nación, dejó en evidencia un fuerte acercamiento del llaryorismo a la candidatura de Massa. Si bien Martín Llaryora, gobernador electo y nuevo líder del PJ cordobés no expresó su apoyo explícito a la candidatura del ministro de Economía, el acercamiento de cada vez más funcionarios cercanos al cordobés hace suponer que la estructura estaría a punto de decantarse en favor de Massa.

"Si Dios, los argentinos y los cordobeses quieren que sea presidente, quiero empezar a partir del 10 de diciembre una nueva etapa. Quiero que nunca más Córdoba tenga que hacer juicio para tener lo que corresponde. Quiero que sea en el consenso. Acá hay radicales, hay peronistas, hay de Hacemos por Córdoba. Es un símbolo de unión nacional", destacó Massa. Además, invitó a la dirigencia a "cruzar transversalmente las diferencias" para encontrar soluciones a los problemas.

Esto generaría serias tensiones con la “vieja guardia” schiarettista, que se sostiene en rechazo a la candidatura del ex presidente de la Cámara de Diputados. De hecho, pocos minutos antes de que Massa se presentara en Río Cuarto, la senadora Alejandra Vigo (esposa de Schiaretti) salió a ratificar la postura del Gobierno provincial saliente con respecto al balotaje.

“De manera arbitraria, una resolución del gobierno kirchnerista de Sergio Massa reducirá mediante decreto la tarifa de energía eléctrica elevando el tope de consumo subsidiado sólo a las provincias del NOA y el NEA”, disparó en X. Además, Vigo exhibió una seria fractura en el bloque de Córdoba Federal, ya que en la Cámara de Diputados Natalia de la Sota expresó su apoyo al candidato Massa.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJSchiaretti%2Fstatus%2F1720427418161238132%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1720427418161238132%7Ctwgr%5E35f416891a92501a1d48d7e09f3a8be120fe1bd4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Fcordoba-se-sube-massa-rompio-el-cerco-schiarettista-n563214&partner=&hide_thread=false Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa.

A los #40AñosDeDemocracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes.

Si… — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 3, 2023

AHORA | El ministro Giuliano informa la ampliación del sistema SUBE a ciudades de Córdoba

Más contenido en Urgente24

Cybermonday 2023: Viajes en cuotas sin interés y pasajes 50% OFF

Llegó encuesta al Patria con un dato sorprendente

Victoria Tolosa Paz: "Los vivos ya fueron suspendidos"

Reino Unido: Progreactivistas a martillazos contra valiosa obra