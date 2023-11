"Venir a Río Cuarto me genera una enorme felicidad y también muy lindos recuerdos. Me recuerda a alguien que me enseñó a querer a Córdoba y la unión nacional, por la que tanto peleó el querido amigo José Manuel de la Sota", dijo Massa en su discurso. Así, el candidato de Unión por la Patria buscó acercarse a la militancia peronista de Córdoba.